Ekim ayında çıkacak olan oyunlar açıklandı
Video oyunları son yıllarda giderek daha fazla insanı kendine çekmeye başladı. Firmalarda her ay yeni oyunlar çıkartarak bu duruma katkı sağlıyor. İşte Ekim ayında çıkacak olan oyunlar...
Son yıllarda korona nedeniyle insanların eve kapanmasının ardından video oyunu oynayanların sayısı giderek artmaya başladı. Birçok firma da artık daha fazla oyun çıkartıyor. İşte Ekim ayında piyasaya sürülecek bazı dikkat çeken video oyunları:
Disgaea 7: Vows of the Virtueless (PC, PS4, PS5 & Switch, 3 Ekim): Bir rol yapma oyunu olan Disgaea 7, dikkat çekici bir hikaye ve taktiksel savaşlar sunuyor.
Silent Hope (PC ve Switch, 3 Ekim): Bu oyun, sakin bir atmosferde geçen bir bulmaca macerası sunuyor.
Assassin's Creed Mirage (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5, 5 Ekim): Bu popüler serinin yeni oyunu, tarihi bir maceraya davet ediyor.
Wargroove 2 (PC ve Switch, 5 Ekim): Bağımsız oyunseverler için heyecan verici bir strateji oyunu.
Forza Motorsport (PC ve Xbox Series X/S, 10 Ekim): Araba yarışı tutkunları için birinci sınıf bir deneyim sunan bu oyun, yeni nesil konsolları da destekliyor.
Marvel's Spider-Man 2 (PS5, 20 Ekim): Marvel evreninin sevilen kahramanı Spider-Man'in yeni maceralarına hazır olun.
Super Mario Bros. Wonder (Switch, 20 Ekim): Efsanevi Mario, yepyeni bir maceraya atılıyor.
Alan Wake 2 (PC, Xbox Series X/S & PS5, 27 Ekim): Korku ve gerilim sevenler için mükemmel bir seçenek.
Ghostrunner 2 (PC, Xbox Series X/S & PS5, 26 Ekim): Hızlı tempolu aksiyon sevenler için ideal bir oyun.
Diğer oyunlar ise şöyle:
- Station to Station (PC, Ekim 3)
- The Lamplighters League (PC, Xbox One & Xbox Series X/S, Ekim 3)
- A Tiny Sticker Tale (PC & Switch, Ekim 4)
- Cricket 24 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5, Ekim 5)
- Front Mission 2: Remake (Switch, Ekim 5)
- Knight vs Giant: The Broken Excalibur (PC, Xbox Series X/S, PS5 & Switch, Ekim 5)
- Detective Pikachu Returns (Switch, Ekim 6)
- NHL 24 (Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5, Ekim 6)
- Total War: Pharaoh (PC, Ekim 11)
- Haunted House (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch, & Atari VCS, Ekim 12)
- Star Trek: Infinite (PC, Ekim 12)
- Lords of the Fallen (PC, Xbox Series X/S & PS5, Ekim 13)
- Transformers: EarthSpark – Expedition (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, Ekim 13)
- Cyber Knights: Flashpoint (PC, Ekim 17)
- Skull Island: Rise of Kong (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, Ekim 17)
- Sonic Superstars (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, Ekim 17)
- Wizard with a Gun (PC, Xbox Series X/S, PS5 & Switch, Ekim 17)
- Alaskan Road Truckers (PC, Ekim 18)
- Hellboy: Web of Wyrd (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, Ekim 18)
- Endless Dungeon (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5, Ekim 19)
- Gargoyles Remastered (PC, Xbox Series X/S, PS5 & Switch, Ekim 19)
- Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, Ekim 19)
- Inescapable: No Rules, No Rescue (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, Ekim 19)
- Strike Force Heroes (PC, Ekim 19)
- The Jackbox Party Pack 10 (PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, Ekim 19)
- World of Horror (PC, PS4, PS5 & Switch, Ekim 19)
- Slay the Princess (PC, Ekim 20)
- Cites: Skylines II (PC, Ekim 24)
- Just Dance 2024 (Xbox Series X/S, PS5 & Switch, Ekim 24)
- The Lord of the Rings: Return to Moria (PC & PS5, Ekim 24; Xbox Series X/S later)
- Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, Ekim 24)
- Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (Meta Quest & PS VR2, Ekim 26)
- War Hospital (PC, Xbox Series X/S & PS5, Ekim 26)
- Desolatium (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, Ekim 27)
- EA Sports UFC 5 (Xbox Series X/S & Switch, Ekim 27)
- Headbangers: Rhythm Royale (PC, Xbox Series X/S, PS5 & Switch, Ekim 31)
- Jusant (PC, Xbox Series X/S & PS5, Ekim 31)
- Stray Souls (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5, Ekim 31)
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