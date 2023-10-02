Ekim ayında çıkacak olan oyunlar açıklandı

Son yıllarda korona nedeniyle insanların eve kapanmasının ardından video oyunu oynayanların sayısı giderek artmaya başladı. Birçok firma da artık daha fazla oyun çıkartıyor. İşte Ekim ayında piyasaya sürülecek bazı dikkat çeken video oyunları:

Disgaea 7: Vows of the Virtueless (PC, PS4, PS5 & Switch, 3 Ekim): Bir rol yapma oyunu olan Disgaea 7, dikkat çekici bir hikaye ve taktiksel savaşlar sunuyor.

Silent Hope (PC ve Switch, 3 Ekim): Bu oyun, sakin bir atmosferde geçen bir bulmaca macerası sunuyor.

Assassin's Creed Mirage (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5, 5 Ekim): Bu popüler serinin yeni oyunu, tarihi bir maceraya davet ediyor.

Wargroove 2 (PC ve Switch, 5 Ekim): Bağımsız oyunseverler için heyecan verici bir strateji oyunu.

Forza Motorsport (PC ve Xbox Series X/S, 10 Ekim): Araba yarışı tutkunları için birinci sınıf bir deneyim sunan bu oyun, yeni nesil konsolları da destekliyor.

Marvel's Spider-Man 2 (PS5, 20 Ekim): Marvel evreninin sevilen kahramanı Spider-Man'in yeni maceralarına hazır olun.

Super Mario Bros. Wonder (Switch, 20 Ekim): Efsanevi Mario, yepyeni bir maceraya atılıyor.

Alan Wake 2 (PC, Xbox Series X/S & PS5, 27 Ekim): Korku ve gerilim sevenler için mükemmel bir seçenek.