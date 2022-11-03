Elçin Poyrazlar'a ‘Yılın Polisiye Kitabı’ ödülü
Yazarımız Elçin Poyrazlar'a Dünya Gazetesi ‘Yılın Polisiye Kitabı’ ödülü verildi. Poyrazlar, ödülü direnen kadınlar için aldı
Dünya Gazetesi’nin Faruk Şüyün yönetiminde 31 yıldır yayımladığı Dünya Kitap Dergisi’nin ‘Telif-Çeviri-Yayınevi’, ‘Polisiye’, ‘Gastronomi’ ve ‘İş dünyası’ alanlarında dört ayrı seçici kurul tarafından verdiği ‘2021 Yılın En İyileri Ödülleri’ Taksim Sofitel Hotel’de basın, yayın ve iş dünyasının katıldığı törenle sahiplerini buldu.
Yazarımız Elçin Poyrazlar kaleme aldığı ‘Ecel Çiçekleri’ kitabıyla (Doğan Kitap)‘Yılın Polisiye Kitabı’ ödülünü Pen Başkanı yazarımız Zeynep Oral’ın elinden aldı. Oral ödülü, ”Harika bir yazar ve harika bir gazeteci olduğunu bildiğim Elçin’e vermekten gurur duyuyor, polisiye olayların sadece kitaplarda kalmasını, ülkemizi terk etmesini diliyorum” diyerek sundu. Dünya Kitap ve seçici kurula teşekkür eden Elçin Poyrazlar, “Ben önce gazeteciyim. Buradan gazetecilikte yolumu açan Didem Eryar Ünlü can dostuma teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’de inanılmaz bir kadın gücü, kadın hareketi var. Ben kadına şiddeti ele alan bu polisiyeyi o kadınlara ithaf etmek istiyorum. Sonunda onlar düze çıkacak” diyerek ödülünü direnen kadınlar için aldı.
Elçin Poyrazlar ödülünü Pen Başkanı yazarımız Zeynep Oral’ın elinden aldı
‘Yılın Telif Kitabı’ ödülü ise, Seray Şahiner’e ‘Ülker Abla’ kitabıyla (Everest Yay.) verildi. Yurtdışında aldığı eğitim nedeniyle törene mesajla katılan Şahinler, ödülünü Ülker Abla nezdinde işaret etmek istediği, yeni bir sayfa açmayı başaran tüm kadınlar için aldı.
Törende Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin Arapçadan çevirdiği Adania Shibli'in ‘Küçük Bir Ayrıntı’ kitabıyla (Can Yay.) ‘Yılın Çeviri Kitabı’; Kronik Kitap ise, ‘Yılın Yayınevi’ ödüllerini aldılar.
Ödül alan ve verenler toplu fotoğrafta bir araya geldi
TOPRAKTAN SOFRAYA SAKARYA MUTFAĞI
Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadin, Arif Bilgin ve Suavi Aydın ‘Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı/Bir Yemek Antropolojisi’ kitabıyla (Yapı Kredi Yay.) ‘Yılın Gastronomi Kitabı’; Ebru Baybara Demir ‘Gastronomi Kültürü Emek’, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları ‘Yılın Kurumsal Yayınevi’ ödüllerini aldılar. Nezih Demirkent’in teşvikiyle başladığı tarım sektörü haberciliğini 36 yıldır Dünya gazetesinde sürdüren Ali Ekber Yıldırım’a ise, ‘Jüri Özel Ödülü’ sunuldu.
Yılın İş Dünyası ‘Marka Kitabı’ ödülünü ‘1871-2021 Kuru Kahveci Mehmet Efendi Mahdumları'nın 150 Yılı’, ‘Anı Kitabı Ödülü’nü Ayşen Zamanpur ‘Bir Markanın Direniş Öyküsü, Diren Keçi’ kitabı (Doğan Kitap) ve ‘Uluslararası Kitap Ödülü’nü Mariana Mazzucato ‘Girişimci Devlet’ kitabı(Koç Üniversitesi Yay.) ile aldılar.
Video Haberler
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu