Haluk Bilginer kimdir, nereli, kaç yaşında? Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl? Hangi film ve dizilerde oynadı?

Usta oyuncu Haluk Bilginer sahnede rahatsızlandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde dün gece Kundakçı oyununu sahnelediği sırada fenalaştı. Oyuncuya ilk müdahaleyi seyirciler arasındaki bir doktor yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer'in sağlık durumu araştırılıyor. İşte, Haluk Bilginer hakkında merak edilenler...

HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer’in tansiyon sorunu yaşadığını belirtti.

Sahnede rahatsızlanan usta oyuncu Haluk Bilginer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Türk oyuncu ve yönetmen Nihat Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer'in çocukluğu İzmir'de geçti. İzmir Özel Türk Koleji'nde eğitim gördü. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve oyuncu Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir gazetesinin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

Haluk Bilginer, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro eğitimi aldı. 1980 ile 1991 arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldı.

1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu.

Haluk Bilginer, 1992'de Zuhal Olcay ile evlendi. Çift, birlikte Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde rol aldı. Bilginer, 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene" ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan[kaynak belirtilmeli] Sıcağı Sıcağına'yı sundu.

Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, bir tiyatro salonu sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı. 1996'da çıkan yangından sonra 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular.

Bilginer, 1997, 2005 ve 2006 Afife Tiyatro Ödülleri'nde sırasıyla Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Histeri), Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu (Cimri), Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu (Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü) Ödüllerine değer görüldü.

Neredesin Firuze filmindeki rolü ile 9. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Oyuncu Ödülü, 2014 yılında Kış Uykusu filminde canlandırdığı "Aydın" karakteri ile 10. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, 2018'de yayımlanan Şahsiyet dizisindeki "Agâh Beyoğlu" rolü ile Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü dahil birçok ödül kazandı. Şahsiyet'in yanı sıra birçok Türk dizisinde başrol oynadı.

HALUK BİLGİNER ÖZEL YAŞAMI

Haluk Bilginer, ilk evliliğini 1992'de Zuhal Olcay ile yaptı. Çift evliliklerini 2004 yılında sonlandırdı. Bilginer daha sonra 2006 yılında müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile evlendi. Bilginer'in bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. Çift, 2012 yılında boşandı.

HALUK BİLGİNER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1986 Half Moon Street

1987 Ishtar

1987 Lionheart

1990 Ölürayak - Ömer

1991 Kara Sevdalı Bulut - Atila

1991 Memories of Midnight

1992 İki Kadın - Metin

1996 İstanbul Kanatlarımın Altında - Evliya Çelebi

1996 80. Adım - Savcı

1997 Nihavend Mucize - Erol

1997 Masumiyet - Bekir

1997 Usta Beni Öldürsene - Aaron

1999 Harem Suare - Abdülhamid

1999 Güle Güle - Kasap

2000 Fasulye - Bilge Dede

2001 Filler ve Çimen - Sabit Üzücü

2001 Buffalo Soldiers - Türk

2003 Hititler - III. Hattuşil

2003 Neredesin Firuze - Hayri

2005 Hırsız Var! - Seçkin

2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - Karagöz

2006 Kısık Ateşte 15 Dakika - Muhtar

2007 Polis - Musa Rami

2008 Devrim Arabaları - Necip

2008 Güneşin Oğlu - Alper Canan

2009 The International - Ahmet Sunay

2009 Suluboya

2009 7 Kocalı Hürmüz - Kuşçu Cebrail

2010 New York'ta Beş Minare - Hacı Gümüş

2011 W.E. - Muhammed El Fayed

2012 The Reluctant Fundamentalist - Nazmi Kemal

2012 Çanakkale Çocukları - Kasim

2014 Bana Masal Anlatma - Akbar

2014 Kış Uykusu - Aydın

2016 Kırık Kalpler Bankası - Yusuf Yağmur

2016 Ben-Hur - Simonides

2017 Cingöz Recai - Mehmet Rıza

2017 Eski Kocam(ız) - Nick

2017 Osmanlı Subayı - Halil Bey

2017 Trendy - Hasan

2017 Refuge - Ahmet

2018 Halloween - Ranbir Sartain

2019 Nuh Tepesi - İbrahim

HALUK BİLGİNER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1985 EastEnders - Mehmet Osman

1985 Bergerac - Ahmed

1991 Safiye'dir Kızın Adı

1987 Ateşten Günler

1987 Gecenin Öteki Yüzü

1993 Son Söz Sevginin

1992 Borsa - Reha Çalık

1992 The Young İndiana Jones Chronicles - Albay İsmet Bey

1994 Gülşen Abi

1997 Medeni Haller

1998 Eyvah Kızım Büyüdü - Sedat

1998 Eyvah Babam

2001 Tatlı Hayat - İhsan Yıldırım

2001 Cesur Kuşku - Cesur

2001 Karanlıkta Koşanlar - Ali

2002 Ti Show Robot - Memduh

2002 Spooks - Emre Çelenk

2004 Sayın Bakanım - Samim Bayraktar

2005 Yine de Aşığım - Ali

2007 Sevgili Dünürüm

2008 Nerede Kalmıştık - Ateş

2009 Sıkı Dostlar - Hikmet

2010 Ezel - Kenan Birkan

2010 Üvey İkizler

2010 Cuma'ya Kalsa - Cuma

2011 İstanbul’un Altınları - Reşat Altın

2012 Acayip Hikayeler - Sinan

2012 Hayatımın Rolü - Müşfik

2014 Kaçak - Ustura Faysal

2016 New Blood - John Malik

2017 Kara Yazı - Oğuz

2022 Baba - Emin Saruhanlı

HALUK BİLGİNER İNTERNET DİZİ VE FİLMLERİ

2017 Masum - Cevdet

2018 Şahsiyet - Agâh Beyoğlu

2020 Alex Rider - Hugo Grief

2020 9 Kere Leyla - Adem

2021 Şeref Bey - Şeref

2021 Azizler - Erbil

2022 Uysallar - Berhudar

2022 Sıcak Kafa - Haluk

2023 The Turkish Detective - Müfettiş Çetin İkmen

HALUK BİLGİNER OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

İngiltere

My Fair Lady

Kafkas Tebeşir Dairesi

Macbeth

Pal Joey

Belami (West End'de Ken Hill'in)

The Phantom of the Opera

Türkiye

Aldatma (Harold Pinter)

Kan Kardeşleri (Willy Russell)

Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)

Çöplük (Turgay Nar)

Histeri (Terry Johnson)

Balkon (Jean Genet)

Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999)

Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)

Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)

Cimri (Moliere, 2004)

Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü (Stefan Tsanev, 2005)

Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007)

"7" (William Shakespeare, 2009)

Don Juan'ın Gecesi (Éric-Emmanuel Schmitt, 2011)

Antonius ile Kleopatra (W. Shakespeare, 2012)

Nehir (Jez Butterworth, 2013)

Pencere (David Hare, 2016-günümüz)

Kral Lear (W. Shakespeare, 2018)

HALUK BİLGİNER ALDIĞI ÖDÜLLER

1997 Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

1997 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

1997 Adana Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu

1998 Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu

1998 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2001 Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

2001 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

2002 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

2004 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

2004 Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

2005 Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu

2006 Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu

2006 Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu

2007 Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu

2010 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

2014 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2015 Sadri Alışık Ödülleri - Seçici Kurul Özel Ödülü

2015 Palm Springs Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu

2018 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

2019 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

2019 Uluslararası Emmy Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

2021 Adana Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü