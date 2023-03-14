Haluk Bilginer kimdir, nereli, kaç yaşında? Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl? Hangi film ve dizilerde oynadı?
Haluk Bilginer, Kundakçı oyununu sergilediği sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Haluk Bilginer'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Haluk Bilginer kimdir, nereli, kaç yaşında? Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl? Hangi film ve dizilerde oynadı?
Usta oyuncu Haluk Bilginer sahnede rahatsızlandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde dün gece Kundakçı oyununu sahnelediği sırada fenalaştı. Oyuncuya ilk müdahaleyi seyirciler arasındaki bir doktor yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer'in sağlık durumu araştırılıyor. İşte, Haluk Bilginer hakkında merak edilenler...
HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU NASIL?
Oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.
Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer’in tansiyon sorunu yaşadığını belirtti.
Sahnede rahatsızlanan usta oyuncu Haluk Bilginer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HALUK BİLGİNER KİMDİR?
Türk oyuncu ve yönetmen Nihat Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer'in çocukluğu İzmir'de geçti. İzmir Özel Türk Koleji'nde eğitim gördü. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve oyuncu Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir gazetesinin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.
Haluk Bilginer, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro eğitimi aldı. 1980 ile 1991 arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldı.
1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu.
Haluk Bilginer, 1992'de Zuhal Olcay ile evlendi. Çift, birlikte Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde rol aldı. Bilginer, 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene" ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan[kaynak belirtilmeli] Sıcağı Sıcağına'yı sundu.
Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, bir tiyatro salonu sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı. 1996'da çıkan yangından sonra 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular.
Bilginer, 1997, 2005 ve 2006 Afife Tiyatro Ödülleri'nde sırasıyla Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Histeri), Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu (Cimri), Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu (Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü) Ödüllerine değer görüldü.
Neredesin Firuze filmindeki rolü ile 9. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Oyuncu Ödülü, 2014 yılında Kış Uykusu filminde canlandırdığı "Aydın" karakteri ile 10. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, 2018'de yayımlanan Şahsiyet dizisindeki "Agâh Beyoğlu" rolü ile Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü dahil birçok ödül kazandı. Şahsiyet'in yanı sıra birçok Türk dizisinde başrol oynadı.
HALUK BİLGİNER ÖZEL YAŞAMI
Haluk Bilginer, ilk evliliğini 1992'de Zuhal Olcay ile yaptı. Çift evliliklerini 2004 yılında sonlandırdı. Bilginer daha sonra 2006 yılında müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile evlendi. Bilginer'in bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. Çift, 2012 yılında boşandı.
HALUK BİLGİNER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1986 Half Moon Street
1987 Ishtar
1987 Lionheart
1990 Ölürayak - Ömer
1991 Kara Sevdalı Bulut - Atila
1991 Memories of Midnight
1992 İki Kadın - Metin
1996 İstanbul Kanatlarımın Altında - Evliya Çelebi
1996 80. Adım - Savcı
1997 Nihavend Mucize - Erol
1997 Masumiyet - Bekir
1997 Usta Beni Öldürsene - Aaron
1999 Harem Suare - Abdülhamid
1999 Güle Güle - Kasap
2000 Fasulye - Bilge Dede
2001 Filler ve Çimen - Sabit Üzücü
2001 Buffalo Soldiers - Türk
2003 Hititler - III. Hattuşil
2003 Neredesin Firuze - Hayri
2005 Hırsız Var! - Seçkin
2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - Karagöz
2006 Kısık Ateşte 15 Dakika - Muhtar
2007 Polis - Musa Rami
2008 Devrim Arabaları - Necip
2008 Güneşin Oğlu - Alper Canan
2009 The International - Ahmet Sunay
2009 Suluboya
2009 7 Kocalı Hürmüz - Kuşçu Cebrail
2010 New York'ta Beş Minare - Hacı Gümüş
2011 W.E. - Muhammed El Fayed
2012 The Reluctant Fundamentalist - Nazmi Kemal
2012 Çanakkale Çocukları - Kasim
2014 Bana Masal Anlatma - Akbar
2014 Kış Uykusu - Aydın
2016 Kırık Kalpler Bankası - Yusuf Yağmur
2016 Ben-Hur - Simonides
2017 Cingöz Recai - Mehmet Rıza
2017 Eski Kocam(ız) - Nick
2017 Osmanlı Subayı - Halil Bey
2017 Trendy - Hasan
2017 Refuge - Ahmet
2018 Halloween - Ranbir Sartain
2019 Nuh Tepesi - İbrahim
HALUK BİLGİNER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1985 EastEnders - Mehmet Osman
1985 Bergerac - Ahmed
1991 Safiye'dir Kızın Adı
1987 Ateşten Günler
1987 Gecenin Öteki Yüzü
1993 Son Söz Sevginin
1992 Borsa - Reha Çalık
1992 The Young İndiana Jones Chronicles - Albay İsmet Bey
1994 Gülşen Abi
1997 Medeni Haller
1998 Eyvah Kızım Büyüdü - Sedat
1998 Eyvah Babam
2001 Tatlı Hayat - İhsan Yıldırım
2001 Cesur Kuşku - Cesur
2001 Karanlıkta Koşanlar - Ali
2002 Ti Show Robot - Memduh
2002 Spooks - Emre Çelenk
2004 Sayın Bakanım - Samim Bayraktar
2005 Yine de Aşığım - Ali
2007 Sevgili Dünürüm
2008 Nerede Kalmıştık - Ateş
2009 Sıkı Dostlar - Hikmet
2010 Ezel - Kenan Birkan
2010 Üvey İkizler
2010 Cuma'ya Kalsa - Cuma
2011 İstanbul’un Altınları - Reşat Altın
2012 Acayip Hikayeler - Sinan
2012 Hayatımın Rolü - Müşfik
2014 Kaçak - Ustura Faysal
2016 New Blood - John Malik
2017 Kara Yazı - Oğuz
2022 Baba - Emin Saruhanlı
HALUK BİLGİNER İNTERNET DİZİ VE FİLMLERİ
2017 Masum - Cevdet
2018 Şahsiyet - Agâh Beyoğlu
2020 Alex Rider - Hugo Grief
2020 9 Kere Leyla - Adem
2021 Şeref Bey - Şeref
2021 Azizler - Erbil
2022 Uysallar - Berhudar
2022 Sıcak Kafa - Haluk
2023 The Turkish Detective - Müfettiş Çetin İkmen
HALUK BİLGİNER OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
İngiltere
My Fair Lady
Kafkas Tebeşir Dairesi
Macbeth
Pal Joey
Belami (West End'de Ken Hill'in)
The Phantom of the Opera
Türkiye
Aldatma (Harold Pinter)
Kan Kardeşleri (Willy Russell)
Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)
Çöplük (Turgay Nar)
Histeri (Terry Johnson)
Balkon (Jean Genet)
Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999)
Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)
Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)
Cimri (Moliere, 2004)
Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü (Stefan Tsanev, 2005)
Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)
Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007)
"7" (William Shakespeare, 2009)
Don Juan'ın Gecesi (Éric-Emmanuel Schmitt, 2011)
Antonius ile Kleopatra (W. Shakespeare, 2012)
Nehir (Jez Butterworth, 2013)
Pencere (David Hare, 2016-günümüz)
Kral Lear (W. Shakespeare, 2018)
HALUK BİLGİNER ALDIĞI ÖDÜLLER
1997 Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
1997 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
1997 Adana Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu
1998 Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu
1998 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
2001 Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
2001 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
2002 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
2004 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
2004 Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
2005 Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu
2006 Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu
2006 Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu
2007 Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu
2010 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
2014 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
2015 Sadri Alışık Ödülleri - Seçici Kurul Özel Ödülü
2015 Palm Springs Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu
2018 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
2019 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
2019 Uluslararası Emmy Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
2021 Adana Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
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