Emek ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Yeni Tiyatro Dergisi tarafından onuncusu verilen Emek ve Başarı Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. 'En İyi Yapım' ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sergilenen 'Hamlet' aldı.
Yeni Tiyatro Dergisi tarafından onuncusu verilen Emek ve Başarı Ödülleri'nde dram kategorisinde 'en iyi yapım' İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunu 'Hamlet' seçilirken Anadolu Ödülleri'nde aynı kategorideki ödül ise 'Boynu Bükük Öldüler' ile Adana BB Şehir Tiyatrosu'na gitti. Zuhal Olcay, Seden Kızıltunç ve Nilgün Kasapbaşoğlu'na onur ödüllerinin verileceği Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2 Haziran Cuma akşamı Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahiplerini bulacak.
10. ULUSLARARASI YENİ TİYATRO DERGİSİ EMEK VE BAŞARI ÖDÜLLERİ
Onur Ödülü: Zuhal Olcay, Seden Kızıltunç, Nilgün Kasapbaşoğlu
Prof Dr Özdemir Nutku 'Bilim Ve Sanat' Ödülü: Mehmet Birkiye
Prof Dr Hülya Nutku 'Akademisyen' Ödülü: Füsun Akmen Balkaya
Türk Tiyatrosu'na Katki Ödülü: Şerdil Dara Odabaşı, Sedef Narçın, Murat Atak, Kadir Albayrak, Ramazan Alpaslan Kurtoğlu
Emek Ödülü: Uğur Yücel, Cem Özer, Metin Belgin, Cuma Boynukara, Önder Özcan, Hülya Savaş, Ahmet Yirmibeş
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