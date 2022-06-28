Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı: 'Meğer son konuşmamızmış...'

28 Haziran 2022 Salı, 16:58

Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti. Kaldırıldığı özel hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Arkın'ın ardından sanat camiası, sevenleri taziyelerini iletti.

Kanal D'de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına telefonla bağlanan usta sanatçı Emel Sayın da, rol arkadaşı ve dostu Cüneyt Arkın'la ilgili anılarını paylaştı.

"BİRKAÇ GÜN ÖNCE KONUŞMUŞTUK"

Gözyaşlarına hakim olamayan Emel Sayın şunları söyledi:

“Çok üzgünüm. Sevgili Cüneyt'i dost, arkadaş olarak çok seviyorum. Büyük bir değerimizi kaybettik. Ben birkaç gün önce konuşmuştum kendisiyle, eşi Betül'le. Gülüp şakalaşmıştık. Onun için böyle birdenbire bizi bırakıp gideceğini aklıma getirmemiştim.”

"KİTABINDA 'EMEL BENİ SEVMEDİ' DEMİŞ"

"Son filmimi onunla yapmıştım. Cüneyt çok kıymetliydi, çok değerli bir insandı. Beyefendi, esprili, tatlı bir insandı. Memleketini, halkını çok severdi. Ben onun kötü bir yanına rastlamadım. Çok güzel bir insan tanıdım. Büyük bir kayıp.

1980 yılında Rüzgar filminde birlikte rol aldık. Hem yönetmendi hem baş rolü paylaşmıştık. Kitabında, 'Emel beni sevmedi' demiş. 'Şaka yaptın herhalde' dedim, güldü. 'Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun' dedim. Güldük birlikte."

"BU SON KONUŞMAMIZMIŞ"

Sayın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birkaç gün önce eşi Betül'le telefonda konuştum, sonra Cüneyt'le konuştuk. Çok keyiflilerdi. Birbirimize takıldık. Yine kitabında, bir sahne vardı, benim ona sopayla vurduğum. Onu kitabında yazmış Emel beni dövdü diye. Onu konuştuk. Niye böyle yazıyorsun dedim. Güldük. Çünkü bana ısrar eden oydu. Sonra başından kanlar gelince ben çok korkmuştum. Ama sahne çok güzel olmuştu. Bu son konuşmamızmış meğer..."