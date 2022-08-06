Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:40

Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Emel Sayın, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

"NE DESEM YETMİYOR"

Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah. Allah rahmet eylesin" notu ile paylaştı.

"İLK KEZ SİZE AÇIKLIYORUM" DEMİŞTİ

Emel Sayın, "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor" demişti.

Sayın, diğer kız kardeşi Şenel Sayın’ı da 3 yıl önce 62 yaşında kanser hastalığı nedeniyle kaybetmişti.