Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
Usta sanatçı Emel Sayın'ın, uzun süredir tedavi gören kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Sayın, acı haberi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Emel Sayın, 3 yıl önce de diğer kız kardeşi Şenel Sayın’ı kanser nedeniyle kaybetmişti.
Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Emel Sayın, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.
"NE DESEM YETMİYOR"
Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah. Allah rahmet eylesin" notu ile paylaştı.
"İLK KEZ SİZE AÇIKLIYORUM" DEMİŞTİ
Emel Sayın, "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor" demişti.
Sayın, diğer kız kardeşi Şenel Sayın’ı da 3 yıl önce 62 yaşında kanser hastalığı nedeniyle kaybetmişti.
Video Haberler
- Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın
- Kalbinden bıçaklandı: Hasancan cinayetinde yeni gelişme
- Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk
- Çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak boğuldu
- Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- Türkmen'in İmamoğlu'na teşekkürü tartışma yarattı
- Semih Sergen hayatını kaybetti