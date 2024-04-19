Prime Video duyurdu! İkinci sezon geliyor...

Amazon Prime Video'da yayımlanan "Fallout" dizisi, 2. sezon onayını aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 21:25
Prime Video duyurdu! İkinci sezon geliyor...
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Amazon Prime Video'da yayımlanan "Fallout" dizisi aynı adı taşıyan video oyunu serisine dayanıyor ve kıyametten iki yüz yıl sonra geçiyor. Hikaye, atalarının geride bıraktığı radyasyonlu bir dünyaya dönen ve lüks sığınakların sakinlerini takip eden karakterlerin maceralarını konu alıyor.

Dizinin 2. sezon onayı geldi. Dizinin yaratıcıları Geneva Robertson-Dworet ve Graham Wagner. Dizinin oyuncu kadrosunda Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Walton Goggins, Moisés Arias ve diğerleri yer alıyor.

Amazon MGM Stüdyoları Başkanı Jennifer Salke, dizinin büyük ilgi gördüğünü ve Prime Video'da en çok izlenen TV sezonlarından biri olduğunu belirtti. Robertson-Dworet ve Wagner ise dizinin popülerliğinden ve eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.



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