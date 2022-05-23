Emin Alper'den Cannes'da Gezi mesajı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:05

Bu yıl Cannes'ın resmi seçkisinde yer alan tek Türk filmi Emin Alper imzalı "Kurak Günler" biliyorsunuz. Festivalin Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen film pazartesi günü izleyiciyle buluştu.

Filmin kırmızı halı seremonisine Emin Alper'in yanı sıra filmin oyuncuları Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Selin Yeninciler, Erdem Şenocak, Erol Babaoğlu ile yapımcı Naidr Öperli ve film ekibinden isimler katıldı.







Filmin gösterimini ardından tüm salonun dakikalarca alkışladığı filmi henüz görmek nasip olmadı elbette (yarın Cannes'a gittiğimde ilk iş izlemeye çalışacağım bir şekilde) ama ekiple birlikte sahneye çıkan Emin Alper'in sözleri de en az film kadar alkışı hak ediyordu doğrusu.





"Cannes'da olduğumuz için çok mutluyuz" diyerek söze başlayan ve yapımcılarına, ekibine teşekkür eden Alper bir teşekkürü daha olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:





diyerek söze başlayan ve yapımcılarına, ekibine teşekkür eden Alper bir teşekkürü daha olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:



"Meslektaşımız, filmimizin de yapımcılarından biri olan Çiğdem Mater'e de teşekkür etmek isterim. Kendisi aramızda değil zira saçma sapan göstermelik bir dava sonucu hapse atıldı. O bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla."