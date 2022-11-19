Yıldız Holding'in koleksiyonu sergide: Sanatla 'mutluluk'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Yıldız Holding çalışanları bugüne özel bir kermes düzenledi, kermesin tüm geliri LÖSEV’e (Lösemili Çocuklar Vakfı) bağışlandı. Çalışanlar bir de koro oluştururken şarkılarla güne renk kattı; ayrıca gün boyu “çeşitlilik ve kapsayıcılık” konularında farklı atölyelere katıldılar ve kampüsün duvarına “mutluluk” temalı grafitiler yaparak kolektif bir çalışmaya imza attılar.



3 KATA YAYILIYOR

Günün dikkat çekici bir başka etkinliği ise Yıldız Holding’in Çamlıca’daki yeni sergi salonunda açılan Yıldız Holding Sanat Koleksuyunu sergisi oldu. Üç kata yayılan sergi, dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini görebilme olanağı verdi. Serginin açılışına sanat, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

(Nuri İyem’in “kadın yüzleri”)

PİCASSO’DAN DİNO’YA

Sergide başta Pablo Picasso olmak üzere çok sayıda sanatçının eserleri yer alıyor. Picasso’nun karakalem çizimlerinden oluşan dört tablo, bir duvarı tamamen kaplamış durumda. Başka bir duvarı eserleriyle kapatan diğer isim ise Abidin Dino. Sergide sanatçının 12 tablosu sergileniyor. Bedri Baykam’ın “İstanbul Efsaneleri: Haliç” isimli dört boyutlu eseri de sergide yer alıyor. Nuri İyem’in “kadın yüzü” tabloları da aynı şekilde. Tarık Tolunay, Devrim Erbil, Burhan Doğançay ve Ahmet Güneştekin’in eserleri de sergide görülebiliyor.

Koleksiyonun mimarı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, serginin açılışını yaparken koleksiyonculuğa 70’li yıllarda başladığını belirtti. Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’na ait çağdaş eserler, bundan böyle kalıcı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.