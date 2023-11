Emma Stone'lu 'The Curse'den tanıtım videosu geldi: 'Anyone But You' ile benzerliği dikkat çekti

Yayınlanma: 18.11.2023 - 17:43

Güncelleme: 18.11.2023 - 17:43

Cuma günü, Nathan Fielder ve Emma Stone, Showtime dizisi "The Curse"ün fragmanında, Sydney Sweeney ve Glen Powell'ın romantik komedisi "Anyone But You"nun benzeri bir video paylaştı.

Tanıtım videosunda, Stone ve Fielder, Sweeney ve Powell'ın giyim tarzlarına çok benzer bir giyim ile, izleyicilere yeni dizilerinin fragmanına göz atmalarını önerdi. Fielder, "Benim dizim" diyerek ikilinin kimya eksikliğine hicivli bir şekilde vurgu yaptı.

Videonun sonunda Stone, "The Curse" adlı şovlarının fragmanını izlemelerini söyleyerek şaka yaptı. Fielder ise gözlerini devirerek, "Keyfini çıkarın" dedi.

Ancak, bu şakanın altında, Fielder'ın paylaştığı açıklama notlarından anlaşılacağı gibi, aslında bu tanıtımın altı ay önce çekildiği ve Sony Pictures'ın tanıtımlarını kopyaladığı belirtiliyor:

"Çok açık olmak istiyorum - bu tanıtımı altı ay önce çektik ve Sony Pictures'daki pazarlama ekibinin bir şekilde tanıtımımızı görüp kopyalamış olmasından ciddi endişe duyuyorum" diyen Fielder, şahsen yasal işlem başlatmayacağını ancak Paramount+ ya da Showtime adına konuşamayacağını belirtti.

Fragmanın içeriği ve parodi öğeleri, izleyicilerin diziyi ve filmleri izlemelerini teşvik etmek amacıyla üretilmiş kurgusal unsurlar olduğu düşünülüyor.