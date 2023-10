Euphoria yıldızı Sydney Sweeney'den yeni film geliyor...

Yayınlanma: 20.10.2023 - 23:41

Güncelleme: 20.10.2023 - 23:41

Anyone But You filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yakın zamanda vizyona girecek olan dizinin yönetmenliğini ve senaristliğini Will Gluck üstleniyor. Peki, Anyone But You filminin konusu ne, oyuncuları kim? Anyone But You ne zaman vizyona girecek?

ANYONE BUT YOU FİLMİNDE KİMLER OYNUYOR?

'Euphoria' dizisinin yıldızı Sydney Sweeney ve 'Top Gun: Maverick' filminin yıldızı Glen Powell, 'Anyone But You' adlı filmde Bea ve Ben olarak başrolü paylaşıyor, eski rakiplerin sahte sevgiliye dönüştüğü karakterleri canlandıracaklar.

İki kez Emmy'ye aday gösterilen Sweeney, dramatik karakterlerle tanınıyor ve 'Euphoria', 'The White Lotus' (1. Sezon), 'The Handmaid's Tale' gibi dizilerde ve 'The Voyeurs' ile 'Clementine' gibi filmlerdeki performanslarıyla tanındı. 'Reality' adlı biyografi filmiyle eleştirmenlerden övgü almış olan Sweeney, 1968 yapımı Jane Fonda filminin yeniden çekimi olan 'Barbarella' projesinin yapımcılığını üstlenerek başrolde yer alacak.

Diğer başrol oyuncusu Powell, aksiyon temalı rollerle tanınmasına rağmen, romantik komedilere yabancı değil. Daha önce Zoey Deutch ile birlikte oynadığı Netflix filmi "Set It Up" ve kara komedi dizisi "Scream Queens"de rol aldı. Powell, yakın zamanda Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterilen ve eleştirmenlerden yüksek övgü alan Richard Linklater'ın suç-komedi filmi "Hit Man"de de yer aldı.

Sweeney ve Powell'ın yıldız gücü ve ekranlardaki kimyası, hayranları çekmekte yardımcı olacakken, 'Anyone But You' aynı zamanda Dermot Mulroney gibi bir oyuncu kadrosunu da içeriyor. Romantik komedi türünde birçok popüler filmde rol almış olan Mulroney, "My Best Friend's Wedding", "The Wedding Date", "About Schmidt" gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınır. Ayrıca "Pure Genius", "Homecoming", "Secret Invasion" ve "Hanna" gibi dizilerde de rol aldı. Mulroney'e, Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Darren Barnet, Rachel Griffiths, Bryan Brown ve Joe Davidson gibi oyuncular eşlik ediyor.

ANYONE BUT YOU FİLMİNDE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

'Anyone But You', 22 Aralık 2023 Cuma günü gösterime girecek ve Illumination'ın animasyon macerası "Migration" ve Sean Durkin'in yıldızlarla dolu güreş draması "The Iron Claw" ile aynı anda gösterime girecek. Film daha önce 15 Aralık 2023 tarihine ayarlanmıştı, ancak bir hafta sonraya ertelendi.

ANYONE BUT YOU FİLMİNİN KONUSU NE?

Harika bir ilk randevunun ardından Bea (Sydney Sweeney) ve Ben'in (Glen Powell) ateşli çekiciliği buz gibi bir hal alır; ta ki kendilerini Avustralya'daki bir düğünde beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya gelene kadar. Böylece her iki olgun yetişkinin yapacağı şeyi yaparlar: bir çiftmiş gibi davranmak.