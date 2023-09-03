Emma Stone'un cesur performansı, Oscar yarışının lideri olabilir!

Yayınlanma: 03.09.2023 - 21:32

Güncelleme: 03.09.2023 - 21:32

"Poor Things" filmi, Lanthimos ile Stone'un daha önce "The Favourite" ile büyük başarı elde etmelerinin ardından bir araya geldikleri ikinci proje. "Poor Things", Frankenstein temasını modern bir bakış açısıyla ele alıyor ve kara mizah öğeleri taşıyor. Bu yapımda Stone, cesur, yaratıcı ve sınırları zorlayan bir performans sergiliyor.

Film eleştirmenlerden oldukça olumlu tepkiler aldı, ancak aynı zamanda bazı izleyiciler için de tuhaf ve müstehcen bulunabilir. Ancak, son yıllarda Akademi'nin daha genç ve bağımsız film yapımcılarını üyeliğe kabul etmesi, bu tarz sıradışı yapımlara daha fazla ilgi gösterilmesine yol açtı.

Emma Stone'un "Poor Things" performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday olması bekleniyor. Ayrıca Willem Dafoe ve Mark Ruffalo gibi deneyimli oyuncular da filmde önemli roller üstleniyor.

Ayrıca, filmin teknik yönleri de büyük övgü aldı. Görsel olarak etkileyici sahneler ve dikkat çekici kostüm tasarımı gibi unsurlar, filmi Oscar adaylıkları için güçlü bir aday haline getiriyor.

"Poor Things," 1931 yapımı "Frankenstein"dan bu yana bu tema etrafında geliştirilen en iddialı yapım olabilir. Bu film, hem Emma Stone'un performansıyla hem de teknik başarılarıyla Akademi Ödülleri'nde önemli bir yer edinebilir.