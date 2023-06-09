Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:03

Güncelleme: 09.06.2023 - 12:03

The Lobster, Köpek Dişi, Sarayın Gözdesi gibi filmlerle adından bahsettiren Yorgos Lanthimos'un modern Frankenstein yorumu; Poor Things önümüzdeki aylarda beyazperdedeki yerini alacak. Poor Things'in sinemalarda geniş çapta gösterime girmeden önce Venedik Film Festivali veya Telluride Film Festivali gibi büyük bir festivalde gösterime girmesi bekleniyor. Eylülde vizyona girecek yapımda geri sayım başlamışken sinema tutkunlarının diziyle ilgili merak ettiği konular da artıyor.

Yaklaşık 1 ay önce filmden ilk fragman gelmişti. Fragmanda tuhaf görseller, balık gözü lens çekimleri ve Emma Stone'un dansı ve Mark Ruffalo'nun suratına tokat atması yer alıyordu. Yayımlanan kısa fragman soru işaretlerini gidermede başarılı olamamıştı.

Ana fragman:

POOR THINGS KONUSU

Alasdair Gray'in Costa Kitap Ödülü ve Guardian Kurgu Ödülü'nü kazanan 1992 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan Poor Things , muğlak bir kimliğe ve anılara sahip, kendini gotik bir aşk hikayesine kaptırmış bir kadının öyküsünü anlatıyor.

Eser Frankenstein'ın yeniden tasavvurudur ve trajik bir sonla karşılaştıktan sonra dahi, çılgın bilim adamı Dr. Godwin Baxter tarafından canlandırılan, ancak beyni bir bebeğinkiyle değiştirilen genç bir kadın olan Bella Baxter'ın hikayesi anlatılıyor. Bella, kimliği ve etrafındaki dünya konusunda kafası karışmıştır ve Dr. Godwin'in rehberliğinde, yaşam yollarını yeniden öğrenmeye çalışır. Ancak kapana kısılmış ve kaybolmuş hissetmekten kendini alamaz. Duncan Wedderburn adlı şaibeli bir avukatla başka bir dünya macerasına atılır. Zamanın çeşitli biçimleri ve önyargıları arasındaki yolculuğu boyunca, Bella özgürleşme umuduyla büyür ve cevaplar arar.

Searchlight Pictures'ın resmi özeti ise;

"Film yapımcısı Yorgos Lanthimos ve yapımcı Emma Stone'dan parlak ve alışılmışın dışında bilim adamı Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) tarafından hayata döndürülen genç bir kadın olan Bella Baxter'ın (Stone) inanılmaz hikayesi ve fantastik evrimi geliyor. Baxter'ın koruması altındaki Bella öğrenmeye can atıyor. Sahip olmadığı dünyeviliğe aç olan Bella, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) ile kıtaları aşan bir kasırga macerasına kaçar. Zamanının önyargılarından kurtulan Bella, eşitlik ve özgürleşmeyi savunma amacında kararlı bir şekilde büyüyor."

POOR THİNGS OYUNCU KADROSU

Emma Stone, daha önce La La Land ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıktan sonra üçüncü kez The Favourite ile Oscar adaylığı kazanmıştı. Tecrübeli oyuncu bir kez daha yönetmen Yorgos Lanthimos ile çalışacak . Stone, Poor Things'de Bella Baxter'ı oynayacak.

Willem Dafoe, Bella Baxter üzerinde deney yapan eksantrik bilim adamı Dr. Godwin Baxter rolünü üstleniyor. Mark Ruffalo da oyuncu kadrosunda yer alıyor ve avukat Duncan Wedderbum'u oynuyor. Christopher Abbott, Sir Aubrey de la Pole Blessington rolünü oynayacak. Filmin kadrosunda ayrıca komedyenler Ramy Youssef ve Jarod Carmichael yer alıyor.