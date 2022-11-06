Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen okurlarıyla buluştu

06 Kasım 2022 Pazar, 04:05

Gazetemizin yazarları Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen, “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı 2- Karşı Devrim Filizleri ve Darbeleri, 1971-2002” adlı kitaplarının imza günü için dün Suadiye Remzi Kitabevi’nde okurlarıyla buluştu.

Remzi Kitabevi’nden yayımlanan, Kongar ve Kalkandelen imzası taşıyan “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı Savaş, Devrim ve Tepkiler 1919-1971” adlı ilk kitabın ardından yayımlanan ikinci ciltte, 1970’lerden sonraki gazeteci cinayetleri, Ermeni terör örgütlerinin saldırıları ve 1961 Anayasası’nın özgürlükçü yapısını dışlayarak Türkiye’yi sağ yapılanmaya göre yeniden düzenlemek isteyenlerin kışkırttığı ve kimi zaman da düzenlediği siyasal cinayetler toplu halde gösteriliyor.

Yazarlarımız ilk cildin ardından okurlarının merakla beklediği ikinci cilt için düzenlenen imza gününde okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

