Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen okurlarıyla buluştu: 'Tarihin en gerici Meclis'i'

Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 02:01

Devrimin ve karşıdevrimin tarihinin masaya yatırıldığı söyleşide konuşan Kalkandelen, Türkiye’de bugün yaşananların cumhuriyetin kuruluşuna tepki olarak yapıldığını vurgulayarak “Kitabımızda laiklik neden anayasada kalır hale geldi diye vurgulamak istedik. Türkiye’de karşıdevrimin temelleri ilk Meclis’in kurulduğu güne dayanıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE CUMHURİYET

Cumhuriyet okurlarının söz konusu kitabı dikkatle okuyacaklarını vurgulayan Kalkandelen, “Türkiye’de Cumhuriyete ve onu kuran Cumhuriyet Halk Fırkası’na ve sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşıtlık, din ve laiklik karşıtlığı üzerinden şekilleniyor. Türkiye’de bu sosyolojik bir gerçek” dedi.

Türkiye’deki siyasal İslam’ın ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir sonucu olduğunu belirten Kalkandelen şunları söyledi: “Cumhuriyet karşıtlığında birleştiler ve tam bağımsız Türkiye’nin bu duruma gelmesine neden oldular. Mustafa Kemal’e ve kurucu iradeye dair karşıtlık AKP’ye kadar geldi.”

Kalkandelen ayrıca yeni yasama döneminde Meclis’te karşıdevrim tarikatı olduğunu vurgulayarak, “Tarihin en gerici ve en sağcı Meclis’iyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

‘DEMOKRATİK CUMHURİYET’

Kongar da kitabın tamamen objektif hazırlandığını not düşerek “Bütün araştırmacılar için kaynak olsun istedik. Klasik Atatürkçü tarifin göremediklerini gördük. Karşıdevrimin gerçeklerini hiç affetmeden yazdık” dedi.

Kitapta devrim tarihi yazarlarının göz ardı ettiği 1930’lu yıllara dikkat çektiklerini belirten Kongar, “Atatürk’ün söylediği Cumhuriyet, kesinliklikle demokratik cumhuriyet. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından yazarlarımız, okurlarının kitaplarını imzaladı.

Fotoğraflar: Necati Savaş