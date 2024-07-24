Enka açık hava sineması başlıyor: Ağustos programı belli oldu
Enka Açık Hava Sineması film gösterimleri Ağustos ayında başlıyor.
Enka Sanat ve Başka Sinema'nın ortaklaşa düzenlediği "Enka Açık Hava Sineması" film gösterimleri, 1 Ağustos'ta Enka Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu'nda başlıyor.
Enka Sanat'ın yaptığı açıklamaya göre, film gösterimlerinin açılışı, Koji Yakusho'nun performansıyla Cannes Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldüğü ve Oscar'a aday gösterilen "Mükemmel Günler" filmiyle yapılacak.
Programda yer alan diğer filmler ise:
1 Ağustos: "Mükemmel Günler"
5 Ağustos: "Çocuk ve Balıkçıl"
7 Ağustos: "Bir Skandalın Peşinde"
9 Ağustos: "Oppenheimer"
Gösterimler 31 Ağustos'a kadar devam edecek.
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