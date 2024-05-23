Ayvalık'ta açık havada sinema keyfi

Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:40

Güncelleme: 23.05.2024 - 12:40

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin habercisi Açık Hava Film Geceleri için geri sayım başladı. Yılın dikkat çeken ve dünya festivallerinden ödüllerle dönen yerli ve yabancı yapımları Kurukahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda düzenlenen Açık Hava Film Geceleri kapsamında 15-23 Haziran tarihleri arasında Ayvalık’ta gösterilecek. Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın denize nazır bahçesinde her akşam 21.30’da başlayacak seanslarda Kurukahveci Mehmet Efendi izleyicilere kahve ikramı yapacak.

İşte film programı: 15 Haziran - Oppenheimer, 16 Haziran - Dali'yi Beklerken, 17 Haziran - İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek, 18 Haziran - Çocuk ve Balıkçıl, 19 Haziran - Kuru Otlar Üstüne, 20 Haziran - İlgi Alanı, 21 Haziran - Hayat, 22 Haziran - Zavallılar, 23 Haziran - Öğretmenler Odası.

BİLET BİLGİLERİ

Kültür için Alan tarafından desteklenen Seyir Derneği’nin düzenlediği Açık Hava Film Geceleri için biletler 1 Haziran’da www.biletix.com üzerinden satışa sunulacak. 14 Haziran’a kadar sürecek indirimli ön satışta biletler 170 TL’den satılacak. 15-23 Haziran tarihleri arasında ise biletler hem kapıdan hem de www.biletix.com üzerinden 220 TL karşılığında alınabilecek.