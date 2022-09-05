Ensemble Contraste, 10 Eylül'de CRR'de konser verecek
Bu yıl ikinci kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, "barış" teması altında müzikseverlerle 6-23 Eylül tarihlerinde buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festivale konuk olan ünlü Ensemble Contraste müzik topluluğu, 10 Eylül'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.
Topluluk, Orchestre Philharmonique de Radio France'ın solo flütçüsü Mathilde Calderini, viyola sanatçısı Arnaud Thorette ve piyanist Johan Farjot'tan oluşuyor. Ensemble Contraste, 2000 yılında kuruldu ve baroktan caza, klasikten tangoya ve çağdaş müzik kreasyonlarına kadar zengin bir repertuvara sahip.
2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında oda müziği konserlerinin yanı sıra CRR Konser Salonu'nun fuaye alanında farklı isimlerle söyleşiler yapılacak. Çocuklar için atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.
Etkinlik programının ayrıntıları, İBB Kültür Sanat sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.
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