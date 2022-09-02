Halsey İstanbul'da konser verecek

Halsey sahne adıyla tanınan ABD'li genç şarkıcı Ashley Nicolette Frangipane, Türkiye’deki ilk konserini verecek.

AA
02 Eylül 2022 Cuma, 15:42
Halsey İstanbul'da konser verecek
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Love and Power turnesi kapsamında İstanbul'a gelen sevilen şarkıcı, KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. 28 yaşındaki Halsey, URU ve Concerts East organizasyonuyla gerçekleşecek konserde sevilen şarkılarını yorumlayacak.

 

 

 


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