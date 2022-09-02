Halsey İstanbul'da konser verecek
Halsey sahne adıyla tanınan ABD'li genç şarkıcı Ashley Nicolette Frangipane, Türkiye’deki ilk konserini verecek.
Love and Power turnesi kapsamında İstanbul'a gelen sevilen şarkıcı, KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. 28 yaşındaki Halsey, URU ve Concerts East organizasyonuyla gerçekleşecek konserde sevilen şarkılarını yorumlayacak.
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