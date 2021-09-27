Erdal Öz Edebiyat Ödülü Selim İleri’nin oldu

27 Eylül 2021 Pazartesi, 10:14

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, yeni sahibini buldu.

Başkanlığını Sibel Irzık’ın üstlendiği, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın ve Faruk Duman’dan oluşan Seçici Kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün on dördüncüsünün Selim İleri’ye verilmesini kararlaştırdı.

ÖNCÜ VE YENİLİKÇİ

Ödülün gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: Erdal Öz Edebiyat Ödülü seçici kurulu, 26 Eylül 2021 günü toplanarak, 2021 Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü Selim İleri’ye sunmaya karar vermiştir. Selim İleri öyküleri, romanları, deneme ve senaryoları, edebiyatımızın geçmişine, bugününe ve tüm alanlarına sunduğu sürekli ve nitelikli katkı ve edebiyat dünyasında oynadığı öncü ve yenilikçi rol nedeniyle ödüle değer görülmüştür.

Ödül Selim İleri’ye 11 Ekim 2021, Pazartesi günü Dada Salon’da verilecek törenle teslim edilecek. Ayrıca pandeminin olumsuz koşulları nedeniyle geçen yıl töreni iptal edilen 2020 Erdal Öz Edebiyat Ödülü sahibi Jale Parla’ya da ödülü yine 11 Ekim gecesi takdim edilecek.

Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başkasının katılımıyla yenilenen jüri, altı yıldır jüride bulunan ve 2021 komitesinin başkanlığını yürüten Sibel Irzık’ı uğurlayacak. Gelecek sene jüriye katılacak olan yeni isim Jale Özata Dirlikyapan olacak.

2008 yılından bugüne kadar verilen ödül, Handan Börüteçene’nin tasarladığı bir ödül heykelciği ve 15.000 TL’den oluşuyor. Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan , Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin ve Jale Parla’ya verildi.

SELİM İLERİ KİMDİR?

1949’da İstanbul’da doğdu. 19 yaşında Cumhuriyet Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenimini 1972 yılında yarıda bıraktı. 1976’da Dostlukların Son Günü’yle Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, 1977’de Her Gece Bodrum’la Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü aldı. Romanları ve öyküleriyle edebiyat çevresinde geniş yankılar uyandırdı. Yaşarken ve Ölürken (1981) Milliyet Sanat Dergisi’nce yılın romanı seçildi.

Kırık Bir Aşk Hikâyesi adlı senaryosu Sinema Yazarları’nca 1982-83 mevsiminin en iyi senaryosu ödülüne layık görüldü. Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın (1991) Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü’nü aldı.

Allahaısmarladık Cumhuriyet adlı oyunu 1997’de hem Afife Jale hem de Avni Dilligil ödüllerini aldı. İleri’ye 1999 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “televizyon” alanında Kültür- Sanat Ödülü verdi. Radyo çalışmaları dolayısıyla aynı yıl Dialog Medya Ödülü’nü aldı. 2001’de Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak yayımlandı ve 2002 Orhan Kemal Roman Armağanı’yla ödüllendirildi. Selim İleri ayrıca 2003 yılında Uzak, Hep Uzak adlı deneme kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü, 2005 yılında İstanbul’un Sandık Odası adlı kitabıyla da TYB’nin Hatıra - Gezi alanındaki ödülünü, 2012’de Aydın Doğan Ödülü’nü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’nü, Aralık 2013’te Türsak Vakfı Türk Sinemasına Hizmet Ödülü’nü aldı.

2018 yılında Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı seçildi.