Erol Evgin Harbiye Açıkhava’da

Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği yaz turnesine 4 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konseriyle başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00
Erol Evgin Harbiye Açıkhava’da
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Sanatçı, yaz turnesi kapsamında, 14 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 21 Temmuz’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 22 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da konserler verecek.



Erol Evgin

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