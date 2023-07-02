Erol Evgin Harbiye Açıkhava’da
Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği yaz turnesine 4 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konseriyle başlıyor.
Sanatçı, yaz turnesi kapsamında, 14 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 21 Temmuz’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 22 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da konserler verecek.
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