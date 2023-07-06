Erol Evgin: Şarkılar ve konserler yasaklanmasın!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:32

Erol Evgin, konserini “Söyle Canım” şarkısıyla açtı. “Bu ülkenin aydınlığı kadınlardır” sözleriyle büyük alkış alan sanatçı, “Ülkemize sahip çıkalım gidecek başka yerimiz yok. Ötekileştirme, kutuplaştırma yapmayalım” dedi.

‘YAŞAYAN EFSANE’

Sanatçı “Rüya” isimli şarkısının ardından izleyenlere; “Çok güzel görünüyorsunuz. Bu akşam rüya gibi bir gece yaşayacağız, hoş geldiniz” dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Evgin’in sözleri üzerine seyirciler, sanatçıyı “Yaşayan Efsane” sloganıyla dakikalarca ayakta alkışladılar.

‘SEVDİKLERİM’...

Pandemi döneminde bir akustik albüm yapan Evgin, albümü, uzun yıllardır birlikte çalıştığı müzisyenler ve arkadaşlarıyla yaptı. Düzenlemesi ise orkestra şefi Firuz İsmailov’a ait, “Sevdiklerim 1-2” adlı ülbümü, sanatçının sevdiği ama söylemediği, kendi tanımıyla; “ben de keşke bu şarkıyı söyleseydim” dediği şarkılardan oluşuyor.

NÂZIM HİKMET!

Sahneye beyaz gömlek, beyaz pantolon ve kırmızı ceketle çıkan Erol Evgin’in, bayrağımızın renginde giyinmesinin altında bir sürpriz var diye düşünürken konserin sonunda; bestesi Evgin’e, sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, düzenlemesi Firuz İsmailov’a ait olan “100 Yılda Yüz Akıyla” adlı marşı söyledi. Sonra İzmir Marşı... Konserler, şarkılar ve sanatçılar yasaklanmasın diyen sanatçının Kuvayı Milliye’den bahsetmesi ve Nâzım Hikmet’in dizelerini okuması ise büyük bir coşku yarattı.

“Ateşler yanıyordu.

Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki.

Şayak kalpaklı adam

nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden,

güzel, rahat günlere inanıyordu.

...Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu.

Ki mavzerinin yanında..

Paşalar onun arkasındaydılar.

O, saati sordu.

Paşalar, “Üç” dediler.

Sarışın bir kurda benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

Yürüdü uçurumun başına kadar.

Eğildi, durdu. Bıraksalar..

İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak,

ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak,

Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.”

BEDİA MUVAHHİT VE VASFİ RIZA ZOBU!



Usta sanatçının şarkı aralarında anlattığı Temel fıkraları ve anılarıyla güldük. Bu anılardan birini Erol Evgin’in sözleriyle paylaşmak isterim.

Evgin, “Bedia Muvahhit, ‘Sen benim ahir zaman aşkımsın’ diye takılırdı bana, ‘Hep böyle kal, şarkısını benim gözlerimin içine bakarak söyleyeceksin’ derdi. Biz de her seferinde ona özel bir koltuk koyardık öne ve ben de bu şarkıyı ona söylerdim. Çok müthiş bir hanımefendiydi! Işıklar içinde yatsın. Marmaris Festivali’ne gittik, turne olarak gidiyoruz, onur konukları Bedia Muvahhit ve Vasfi Rıza Zobu! Bir öğle yemeği yiyoruz, Hollandalı Ahmet’in koyunda… Bedia Hanım benden ‘Hep Böyle Kal’ şarkısını istedi, ben de büyük bir zevkle söyledim. Emel Sayın’da vardı aramızda, Emel Sayın’da Vasfi Rıza Bey için ‘Bir gece ansızın gelebilirim’ şarkısını, Vasfi Bey’in elini tutarak söyledi, Vasfi Bey eridi, eridi. Şarkı bitince ‘Hanımefendi buyurun başım üstüne yalnız unutmayınız ki misafir umduğunu değil, bulduğunu yer’ dedi. İlginç bir ikiliydiler. Gençliklerinde nişanlanmışlar da sonra olmamış, arkadaş olarak sürdürmüşler. Bir turne yapıyorlar ileri yaşlarında… Bir yerden bir yere giderken Vasfi Bey’in tuvalet ihtiyacı olmuş. Şoföre demiş ki ‘Evladım şurada bir yerde dur’ inmiş araçtan, birkaç dakika sonra ‘Hay Allah! Bir ters rüzgâr esti üstüm başım ıslandı’ deyince Bedia Hanım ‘Vasficiğim sen bunu çıkarıncaya kadar meteoroloji değişti’ demiş. Müthiştiler.”

HARABEYE BİR KALA!

Harbiye Açıkhava Sahnesi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Cemal Reşit Rey... İstanbul’un etkinliklerde kalbinin attığı bir yerden bahsediyorum. İBB Şehir Tiyatroları’ndan, uluslararası konserlere, operadan baleye birçok sanat faliyetleri seyrettiğimiz alanda yerler çöp içinde, taşlar kalkmış, otoparkta sular akıyor, asansör çalışmıyor ve otoparka ulaşmak için yedi kat aşağıya iniyorsunuz bunun bir de çıkması var. Otopark çıkışında çöp konteynerlerindeki çöpler dışarı taşmış. Umarım yeni sezonda tüm bu olumsuzluklar son bulur.





