'Esaret Zinciri Paramparça' ilk kez seyirci karşısında

Yayınlanma: 26.10.2023 - 18:09

Güncelleme: 26.10.2023 - 18:09

Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti halkı, yenilikçi ve gelişmiş bir ulus olarak sonsuza kadar yaşamaya karar vermiş, esaret zincirlerini ise eşsiz kahramanlıklarla parça parça etmiştir” sözünden yola çıkarak adını alan “Esaret Zinciri Paramparça”, Atatürk’ün yaşam öyküsünü cumhuriyetimize giden sürecin düşünsel ve eylemsel ayrıntılarıyla işliyor. Bir başka deyişle, Atatürk’ün “Makbule ile mısır tarlasında karga kovalaması”nı değil, “Türk ulusu ile vatanın üzerine üşüşen leş kargalarını kovalaması”nı merkeze koyuyor. Büyük Devrimci’nin doğumundan ölümüne dek kişilik özelliklerinin belirginleşerek vatanımızın kurtuluşu ve ulusumuzun yeniden var oluşuna doğrudan yansımalarının neler olduğunu irdeleyerek izleyiciye sunuyor.

9 kişilik oyuncu kadrosu, tek bir kişinin Atatürk’ü canlandırması ile değil, her oyuncunun oyunun bir yerinde Atatürk olması ile özgün bir yapıta hayat veriyor. Kadın oyuncuların tarihsel erkek karakterlere ya da erkek oyuncuların tarihsel kadın karakterlere de girmesi, oyuna biçimsel anlamda “cinsiyetsiz” bir özellik katıyor. Kadınıyla erkeğiyle ortaya konan ortak bir “Kuvayı Milliye ruhu”, kadınıyla erkeğiyle herkesin birer Atatürk olması gerektiği ve kadın – erkek ayırt etmeksizin cumhuriyetin kazandırdığı birey kimliği bu şekilde vurgulanıyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, cumhuriyetimizin 100. yılını böyle bir oyunla kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Mudanya’dan Lozan’a, Lozan’dan cumhuriyetimizin ilanına uzanan çizgi, boynuna geçirilmek istenen esaret zincirini ulusumuzun nasıl paramparça ettiğini de adım adım gösteriyor. Kırklareli’nde yaşayan herkesin nabzının Mustafa Kemal diye attığını hep söyledik ve her zaman da söyleyeceğiz. İçimizde aydınlığa dair bir aşk, yüzümüzde umuda dair bir gülümseme varsa, bunu cumhuriyetimize ve Atatürk’ümüze borçluyuz. Belediyemizin prodüksiyonunu üstlenerek 100. yılda sanatseverlerle buluşturduğu ‘Esaret Zinciri Paramparça’, yurdumuzun dört bir yanını dolaşarak, Kırklarelilerin bu aşk ve umudunu gösterecek; nice yüreğe dokunacak.”

Mehmet Siyam Kesimoğlu



Alp Uras Ağzak, Ege Konuk, Fatih Umutlu, Gamze Gökcen, Mehmet Ali Çiçek, Müjde Bayraktar, Ozan Servet Çetinkaya, Seher Merve Candar ve Volkan Demirkol’dan oluşan dokuz kişilik oyuncu kadrosuyla, Atatürk’ün “Fikirler ve devrimler, sanatla yayılır” sözünü ödev bildiklerini söyleyen, oyunun yazarı ve yönetmeni Utku Erişik, şunları söyledi:

“Sanatın insana düş kurdurmak gibi güzel bir özelliği vardır. Bu, sanatın izleyeni de olsanız, üreteni de olsanız, değişmez. Kurduğum düş, çocukluğumda ilk karşılaştığım andan itibaren gönül köşkümün en üst katına oturttuğum Atatürk’ümü tüm yaşamım boyunca doyasıya anlatmaktı. Gençlik yıllarımızda çıkardığımız gazete ve dergiler için yazdığım yazılar, şu an Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olmaktan onur duyduğum Atatürkçü Düşünce Derneği’nde ortaokul yıllarımdan itibaren bana okul olan sohbet ve tartışmalar, tüm bu heyecanımı tiyatroda sanatsal bir üretime dökmem konusunda canım Attilâ İlhan’ın beni sürekli yüreklendirmesi… Bunların hepsi, 2006’dan beri tiyatro alanında ilk olan oyunları, 2013 ve 2018’de ‘Yılın Sanatçısı’ ödüllerini, burada tek tek sayamayacağım deneyimlerle birlikte ‘Esaret Zinciri Paramparça’yı doğurdu.”

Utku Erişik

Yönetmen yardımcılığını Huriye Kacar’ın, müzik direktörlüğünü Ozan Servet Çetinkaya’nın, dans eğitmenliğini Aydın Elbasan’ın üstlendiği “Esaret Zinciri Paramparça”, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü, 17:00’de, Kırklareli Rektörlük Kültür Merkezi’nde izleyicilerini ve aydınlık geleceğimizi sahne ışıkları altında selamlayacak.