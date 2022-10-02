Eskişehir’de Bulutsuzluk Özlemi konseri

02 Ekim 2022 Pazar, 23:32

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 20. yılında Türkiye'nin ilk Türkçe sözlü alternatif rock müziği yapan grubu Bulutsuzluk Özlemi ile özel bir konsere imza attı.

Cumhuriyet Meydanı’nda halka açık ve ücretsiz düzenlenen konsere ilgi büyük oldu. Şarkılarını Eskişehirliler için seslendiren Bulutsuzluk Özlemi, konseri izlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı.

“ESKİŞEHİR’DE ÇOK KONSER VERDİK AMA BU DEFA ÇOK FARKLI”

Konserde, “Acil Demokrasi”, “Sözlerimi Geri Alamam” gibi unutulmaz şarkıların yanı sıra Türkçe rock tarihine damga vuran şarkılar da seslendirilirken, Bulutsuzluk Özlemi’nin solisti Nejat Yavaşoğulları, “Eskişehir her zamanki gibi yine çok güzel. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Eskişehir’de çok konser verdik ama bu defa çok farklı. Senfoni Orkestrası ve Şef Ender Sakpınar ile aynı sahnede olmak bizler için çok özel. Başta Başkan Yılmaz Büyükerşen olmak üzere bizi Eskişehirliler ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.

“İRANLI CESUR KADINLARA VE ONLARA DESTEK VEREN CESUR ERKEKLERE BURADAN SELAM OLSUN”

Yavaşoğulları ayrıca İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin darp edilerek öldürülmesi sonrası başlayan protestolara da değinerek, “İranlı cesur kadınlara ve onlara destek veren cesur erkeklere buradan selam olsun” diye konuştu.

“TÜM ESKİŞEHİRLİLER ADINA SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konser sonunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Figen Kahya, Bulutsuzluk Özlemi ve Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nı gösterdikleri başarılı performans nedeniyle kutladı. Kahya, “Başkanımız Yılmaz Büyükerşen şehir dışında programı olduğu için katılamadı. Ancak sizlere selam ve sevgilerini iletiyorum. Eskişehir yine farkını gösterdi ve unutulmaz bir geceye şahit olduk. Tüm Eskişehirliler adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kahya daha sonra Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları’na günün anısına Yunus Emre heykeli armağan etti.