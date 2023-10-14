Eskişehir’de festivale yine valilik engeli
Eskişehir’de 14-15 Ekim tarihlerinde yapılacağı açıklanan Octoberfest valilik tarafından yasaklandı.
CHP il başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yasaklama kararı kınandı ve “Bu yasaklamanın gerekçeleri ne olursa olsun, gençlerimizin katılımı, düşünce özgürlüğü ve demokratik haklarına yönelik bir engel olarak görüyoruz” denildi.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından Botanik Park’ta düzenlenecek festivalin yasaklanmasına gerekçe olarak valilik tarafından yine “kamu düzeni, suç işlenmesini önlemek” gibi nedenler bahane olarak gösterildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Batık değiliz' dedi, konkordato İstedi
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'
- Atatürk'e hakaret eden liseli için karar
- Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?
- Sözleri sonrası canlı yayından alındı
- Güney Afrika'da bir ilk: İlk kez görüldü
- Arzum Onan'dan 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- Kara harekatı başladı!