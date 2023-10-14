Eskişehir’de festivale yine valilik engeli

Eskişehir’de 14-15 Ekim tarihlerinde yapılacağı açıklanan Octoberfest valilik tarafından yasaklandı.

Can Hacıoğlu
Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00
Eskişehir’de festivale yine valilik engeli
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CHP il başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yasaklama kararı kınandı ve “Bu yasaklamanın gerekçeleri ne olursa olsun, gençlerimizin katılımı, düşünce özgürlüğü ve demokratik haklarına yönelik bir engel olarak görüyoruz” denildi.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından Botanik Park’ta düzenlenecek festivalin yasaklanmasına gerekçe olarak valilik tarafından yine “kamu düzeni, suç işlenmesini önlemek” gibi nedenler bahane olarak gösterildi.



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