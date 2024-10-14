Etimesgut Kent Tiyatro Festivali’nde Beşikçioğlu ve Kopan söyleşi yaptı: ‘Konumuz Ankara!’

Yayınlanma: 14.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.10.2024 - 04:00

Dünyadan ve Türkiye’den tiyatro oyunlarını Etimesgutlularla buluşturan festivalde önemli yan etkinlikler de yapılıyor. Bunlardan ilki, önceki gün yazar Yekta Kopan’la Erdal Beşikçioğlu’nun sohbet ettiği “Meselemiz Ankara” söyleşisiydi. Sanatçı bir başkanla söyleşi yapılınca tabii ki çoğunlukla kültür sanat konuşuldu ancak bir belediyenin öncelikli görevleri temizlik, sağlık hizmetleri vb. konular da es geçilmedi.

‘GÖZLERİM YAŞARDI’

Başkan “Dört ayda kolay olmayan işler yaptık” diyerek Etimesgut Kent Tiyatrosu’nun kuruluşunu, yeni oyunların yazılışlarını, yönetmeliklerin değişimini ve uluslararası tiyatro festivalinin düzenlenmesini örnek gösterdi. Kent tiyatrosunun kuruluş aşamasında 400 kişinin başvurduğunu, adayların beş aşamadan geçtikten sonra seçildiğini belirten Beşikçioğlu, festivalin açılış oyunu olan “Vatan Kurtaran Şaban”da gözlerinin yaşardığını söyledi.

İŞTE PROJELER…

İlerleyen zamanlarda ilçenin ismini daha çok duyuracak plan ve projelerden bazıları şöyle:

İpek Yolu’nu tamamlamak: Beşikçioğlu asıl amacının İpek Yolu’nu tamamlamak olduğunu vurguladı; önceki yönetimlerin Türk cumhuriyetlerle kurduğu bağların süreceğini, bundan sonra kendilerinin de Avrupa’ya kapı açacağını belirtti ve KentFest’in önemine vurgu yaptı.

Mahallelerde emekli tiyatroları: Başkan, son yıllarda emeklilerin çok yıpratıldığına değindi. “Sanatın iyileştirici gücünü kullanacağız” diyen Beşikçioğlu, emeklilerin tiyatro oyunlarıyla turnelere çıkacağının haberini verdi, projeye yüzlerce emeklinin başvurduğunu, “Romeo ve Jüliet” dahil sekiz oyunun belirlendiğini, şu an eğitimlerin sürdüğünü söyledi. Bu noktada oyuncu adaylarından emekli bir yurttaşın söz istediğinde Beşikçioğlu’na teşekkür ederken gözyaşlarını tutamaması duygusal anlar yaşattı.

Behzat Ç. Etimesgut’ta çekilecek: Seçim çalışmaları sırasında yurttaşlardan en çok “Behzat Ç”nin tekrar çekilmesi isteği aldıklarını dile getiren Beşikçioğlu, “Vaatlerimizden biri de bu olmuştu” diyerek espri yaptı. Dizinin Etimesgut’ta çekileceğinin müjdesini verdi.

Ücretsiz eğitimlere devam: Önceden yapılan ücretsiz kültür sanat eğitimlerinin süreceğini dile getiren başkan, bunların geliştirileceği ve sürdürülebilir hale getirileceğini ifade etti.

Beşikçioğlu, belediyenin yapması gereken temel işleri yerine getirdiğini, sosyal hayatın şehir merkezine gitmeden ilçede yaşanması için çalışmalar yapılacağını vurguladı ve tiyatro festivalini örnek gösterdi.