Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga da listede

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:10

Türkiye'nin 2013 yılından bu yana katılmadığı Eurovision, hala dünyanın en popüler şarkı yarışması olmayı sürdürüyor. Son olarak, İspanyol El Pais gazetesi, Spotify verilerini toplayarak 1956 yılından günümüze dek yarışan Eurovision şarkıları arasında en çok dinlenen 250 şarkıyı derledi.

EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI: 'ARCADE'

Verilere göre Spotify’da Eurovision tarihinde en çok dinlenen şarkı, Hollanda’nın 2019’da yarıştığı Duncan Laurence’ın "Arcade" parçası oldu.

MANGA İLK 10'DA

Listenin 7’inci sırasında Manga grubunun 2010 yılında ikinciliği elde ettiği 'We Could Be The Same' şarkısı yer aldı. 'We Could Be The Same'in popülerlik oranı 100 üzerinden 57 olarak hesaplandı.

SERTAB ERENER, 46. SIRADA

Sertab Erener’in 2003 yılında Türkiye’ye birinciliği getiren 'Everyway That I Can' şarkısı listenin 46’ıncı sırasında yer aldı. Şarkının 100 üzerinden popülerlik oranı 47 oldu.

52’inci sırada ise 1990 yılında Kayahan’ın 'Gözlerinin Hapsindeyim' şarkısı yer aldı. Semiha Yankı’nın 1975 yılında söylediği “Seninle Bir Dakika” ise listenin 63’üncü sırasında yer aldı.

TÜRKİYE YARIŞMAYA EN SON CAN BONOMO İLE KATILDI

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmıştı. Bonomo'nun 'Love Me Back' şarkısıyla 7’ncilik elde edilidi. Türkiye, TRT’nin kararı nedeniyle 2013’ten beri Eurovision’da yarışmıyor.

EUROVISION 2022'DE NE OLDU?

Eurovision şarkı yarışması finali, İtalya'nın şehri Torino'da bulunan Pala Alpitour'da yapıldı. 41 ülkenin katıldığı yarışmada Norveç, İsviçre, Yunanistan, Ermenistan, Ukrayna, İzlanda, Moldova, Litvanya, Hollanda, Portekiz, Çekya, Belçika, Polonya, Azerbaycan, Estonya, Finlandiya, İsveç, Avustralya, Sırbistan ve Romanya finale kaldı.

Ukrayna'yı temsil eden Kalush Orchestra, "Stefania" şarkısıyla yarışmayı birinci sırada tamamladı. Sam Ryder "Space Man" ile ikinci; Chanel "SloMo" ile üçüncü oldu.