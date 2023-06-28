Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali 26 Eylül'de başlayacak

Yayınlanma: 28.06.2023 - 08:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 18:00

Bilim kurgu ve fantastik filmlerin yer aldığı Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, bu yıl da sinema tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de alanında ilk olma özelliğini taşıyan festivalde, Ulusal Senaryo Yarışması da yer alacak. Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryoların katılabileceği Ulusal Senaryo Yarışması’na başvurular 27 Haziran'da başladı ve 31 Temmuz’a kadar devam edecek.

Ulusal Senaryo Yarışması’nın jürisinde Buket Uzuner, sinema sanatçısı ve yazar Pelin Batu yer alıyor. Jüri koltuğunda ayrıca; Sıcak Kafa isimli diziye ilham veren yine Sıcak Kafa isimli bilimkurgu romanının yazarı; Afşin Kum, Küçük Kıyamet, Kimdir Bu Mitat Karaman, Okul gibi çok sayıda filmin senaryosuna da imza atmış, öykü ve roman yazarı Doğu Yücel, Ölü Reşat isimli romanıyla fantastik roman türü ile tanınan yazar Aslı Tohumcu ve Ömür Kurt bulunacak.

FARKLI AÇILARDAN BAKMAK

Jüri Başkanlığı görevini üstlenen yazar Barış Müstecaplıoğlu, Ulusal Senaryo Yarışması‘na yönelik yaptığı açıklamada; “Hayal gücü ve yaratıcılığı güçlü olan toplumlar, hayatın her alanında fark yaratan eserlere ve icatlara imza atarlar. Fantazya ve bilimkurgu, hem bizlere gerçeklere farklı açılardan bakma imkânı tanır, hem de hayal gücümüzü tetikleyerek toplumsal gelişime hız verir. Dünyada bu türlerde ses getiren filmlere, romanlara, animasyonlara imza atmış ülkelere bakarsak, bu ülkelerin bilimde, iş dünyasında, tıp alanında, mühendislikte, kısaca hayatın her alanında yaratıcı fikirler üreten ve insanlığın gelişimine liderlik yapan ülkeler olduğunu görürüz.” ifadelerini kullandı.