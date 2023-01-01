Ezber bozan bir dizi: Kral Şakir! Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...

01 Ocak 2023 Pazar, 00:02

Öyle sanıyorum ki Kral Şakir ve ailesinin / dostlarının her gün yeni bir maceraya uyandıkları mahallelerine epeyce önceden konuk oldunuz. Benim tanışıklığımda yeni sayılmaz ne ki onlardan söz etmeye ancak sıra getirebildim.

Kahramanımız Kral Şakir bir aslan ailesinin çocuğu (yavrusu). Babası Remzi de aslan. Annesi Kadriye ve kız kardeşi Canan’sa kedi. Bir de kaplumbağa dedesi var: Peyami. En yakın / ayrılmaz arkadaşı Necati’ye gelince, o bir fil. Ve her macerada hep yanındadır Şakir’in, dahası onların evindedir de.

Çöplüklerde yaşayan, çöp yiyen, bu arada gofrete bayılan sokak köpeği Tanju da neredeyse her zaman onlarladır. Kirli işler peşinde koşan akbaba Kürşat ve oğlu Cemşit’i de unutmayalım. Cemşit, Şakir’in sınıf arkadaşıdır. Bilimle uğraşan Mirket’i de tutun aklınızda. Her yeni macerada başka karakterle de tanışacaksınız. Onlar da inanın aynı sıcaklıkla gülümseyecekler.

Dikkat Kaygan Zemin, Kral Şakir’in 12. kitabı olarak çıkageldi. İlk yapıt Tek Kişilik Dev Orkestra dört yıl önce yayımlanmış. Dizinin yaratıcısı ve çizeri Varol Yaşaroğlu. Haluk Can Dizdaroğlu ve Özgür Öcalan macerayı kaleme almışlar. İç görseller ve düzenlemeye Tuncer Çelik ve Arif Âşık emek vermişler.

Çizim: TUNCER ÇELİK

ALIŞILMIŞA KARŞI ÇIKIŞ

Dizinin kahramanları, karakterleri, seçilen mekânların bize, yaşadığımız yerlermişçesine yakın oluşu, maceranın düşmeyen temposu kitaplara uzak duran / kalanlarımızı bile çekecek, çağıracak bir sıcaklık taşıyor.

Dizinin 12. yapıta ulaşması dolayısıyla sevilmesinde kahramanların kimliğinin oynadığı rol denli etkili olan bir olgu da doğada birlikte yaşama anlayışına yaptığı vurgudur bence.

Gündelik yaşamda karşılaştığımız ne varsa maceranın akışı içinde yer bulurken tek tek ve toplu olarak sergilediğimiz tutum ve davranışları cesaretle / özgürce sahnelemesi de Kral Şakir dizisinin ayırıcı özelliği olarak öne çıkıyor.

Olup bitenin yalın bir dille, okuru hep içeride tutan bir akıcılıkla ve yer yer gülümseten, arada şaşırtan sözcük oyunları ve zıplamalarla aktarılması da dizinin ilgi görmesinde başat rol oynamış görünüyor.

Kısacası gündelik hayatın akışını şen şakrak bir duruşla ve sık sık ihlal eden; saplanıp kaldığımız, herkese dayatmaya kalktığımız kimi tutum davranış ve ezberleri bozan bu “absürt komedi”yle (hâlâ tanışmadıysanız bile geç değil) tanışmakta yarar var.

Kral Şakir-Dikkat Kaygan Zemin / Varol Yaşaroğlu, Haluk Can Dizdaroğlu, Özgür Öcalan / Resimleyen: Tuncer Çelik, Arif Âşık / Eksik Parça Çocuk / 222 s. / 9+ / 2022.