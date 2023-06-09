Fantasia Film Fest gösterimleri belli oldu

Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:50

Güncelleme: 09.06.2023 - 17:50

1996 yılından beri Montreal'de düzenlenen Fantasia Film Festivali'nde birçok film yer alacak.



YER ALACAK FİMLER

Red Rooms



Red Rooms, Kuzey Amerika prömiyerini yaptığı Fantasia Film Fest'te 'açılış filmi' olarak sunulacak. uebec film yapımcısı Pascal Plante'nin yönetmenliğini üstlendiği yapımda, seri katil Ludovic Chevalier'in yüksek profilli davası ve Kelly-Anne'ye takıntısı ele alınıyor. Hastalıklı fantezileriyle gerçeklik bulanıklaştığında, davanın yapbozunun son parçasını bulmak için karanlık bir yola girer.



Sympathy for the Devil



Yuval Adler'in yönettiğive Nicolas Cage'in oynadığı film iki farklı kişiyi konu alıyor: Nicolas Cage'in canlandırdığı Yolcu ve Joel Kinnaman'ın canlandırdığı Sürücü. Sürücü, hayatının en önemli gecesinde bir kedi-fare oyunu oynamak zorunda kalır ve canlı olarak kaçmak zor bir sonuç gibi görünür. Sympathy for the Devil, bu yılki Fantasia Film Festivali'ndeki uluslararası prömiyerinin ardından 28 Temmuz'da sinemalarda olacak.



Talk to Me



Bir grup arkadaşın mumyalanmış bir el keşfettikten sonra ruh çağırmanın sırrını öğrenmesini ve daha sonra korkunç ruhları dışarı salmasını anlatıyor.

Stay Online



Film, bağışlanan bir dizüstü bilgisayarı kullanan ve ona ait olan genç bir çocukla temasa geçen Kievli bir gönüllüyü konu alıyor. Anne ve babasını bulmak için çaresiz olduğunu öğrendiğinde , ona yardım etmeyi seçerek, değer verdiği kişilerin hayatlarını tehlikeye atabilecek tehlikeli bir duruma sokar.

The Becomers



The Becomers, Dünya'ya indikten sonra vücut değiştiren ve birbirlerine dönüş yolunu bulmaya çalışan iki dünya dışı varlığın hikayesini anlatıyor.

Vincent Must Die



Vincent Must Die, Vice City oyununda "Kimse Beni Sevmiyor" hile kodunu kullandığınızda ortaya çıkan bir kavramdır. Filmde Vincent, onu öldürmeye niyetli bir grup yabancı tarafından saldırıya uğrar. Neler olup bittiğine dair hiçbir fikri olmadan ve işlerin kontrolden çıkmasıyla, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kalır. Bu Stephan Castang'ın filmi, hem film meraklıları hem de yeni başlayanlar için adrenalin dolu bir drama sunacak.

Late Night with the Devil



Scare Campaign ve 100 Bloody Acres çalışmalarıyla tanınan Cairnes kardeşler yazıp yönetiyor. The Suicide Squad'dan Polka-Dot Man, David Dastmalchian'ı canlandırıyor.

Molli ve Max in the Future



Kanada prömiyerini yaptığı Fantaspo Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü almıştı. Michael Lukk Litwak'ın yazıp yönettiği film, Molli adlı bir kadın ile 12 yıl boyunca yörüngeleri sık sık çarpışan Max adlı bir adam arasındaki bilimkurgu aşkını, dört gezegeni, üç boyutu ve bir uzayı anlatıyor.

