Fantastik Dörtlü filminin kadrosuna bir yıldız isim daha katıldı: Gümüş Sörfçü belli oldu!

Fantastik Dörtlü filminin kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dahil olan yeni isim Gümüş Sörfçü karakterini canlandıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 21:48
Fantastik Dörtlü filminin kadrosuna bir yıldız isim daha katıldı: Gümüş Sörfçü belli oldu!
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Marvel Stüdyoları, uzun zamandır beklenen "Fantastik Dörtlü" filminin kadrosuna bir oyuncu daha ekledi. Julia Garner, Marvel evreninin ikonik karakterlerinden biri olan Silver Surfer'ın Shalla-Bal versiyonunu canlandıracak.

Filmde, Pedro Pascal Reed Richards (Bay Fantastik), Vanessa Kirby Sue Storm (Görünmez Kadın), Joseph Quinn Johnny Storm (İnsan Meşale) ve Ebon Moss-Bachrach Ben Grimm (Şey) rollerini üstlenecek. Yönetmen koltuğunda ise WandaVision'ın yönetmeni Matt Shakman oturacak. Senaryo ise Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson ve Ian Springer tarafından kaleme alındı.

Prodüksiyon bu yaz başlayacak ve film 25 Temmuz 2025'te izleyicilerle buluşacak. Marvel Stüdyoları henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Julia Garner'ın seçilmesi, son dönemde Netflix'in suç draması Ozark'ta canlandırdığı Ruth karakteriyle elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Ayrıca, Inventing Anna adlı sınırlı dizide canlandırdığı Anna Delvey karakteriyle de Emmy adaylığı kazandı.


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