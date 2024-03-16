Marvel evreninde değişikler: Merakla beklenen 3 yapım iptal edildi!

Marvel Studios'ta büyük değişikler meydana gelmeye devam ediyor. Disney CEO'su Bob Iger'in yakında gelmesi planlanan 3 projeyi iptal ettiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 18:28
Marvel evreninde değişikler: Merakla beklenen 3 yapım iptal edildi!
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Marvel'in "Ant-Man 4", "Captain Marvel 3" ve "Eternals 2" planlarını iptal ettiği bildirilmiş durumda. Disney CEO'su Bob Iger'in şirketin üretimini ölçeklendirme ve niteliğe odaklanma konusundaki son yorumları ışığında, bu projelerin riskli görüldüğü ve ileriye dönük bir yol olmadığı belirtiliyor. Marvel Studios'un patronu Kevin Feige'nin devam etmek istemesine rağmen, son filmlerin bizzat Iger tarafından durdurulduğu ifade ediliyor.

Özellikle, Kevin Feige'nin ikinci bir "Eternals" filmi yapma isteğinin Iger tarafından geçersiz kılındığı ve devam filminin bir başka Marvel gişe felaketine dönüşeceği varsayımına dayandığı belirtiliyor. Ancak, gelecekteki "Eternals" veya "Captain Marvel" filmlerinin iptalinin Marvel hayranlarını fazla etkilemeyeceği düşünülüyor. Bu kararın, özellikle Brie Larson'ın MCU ile ilgili geçmişi geride bıraktığını belirttiği son röportajlar göz önüne alındığında, Iger açısından ticari bir hamle olduğu öne sürülüyor.

Bununla birlikte, "Ant-Man ve Wasp: Quantumania", "The Marvels" ve "Eternals" eleştirel ve ticari olarak başarısız olmuş olsa da, bu filmlerdeki bazı karakterlerin, özellikle Paul Rudd'un canlandırdığı Ant-Man'in gelecekteki "Yenilmezler" filmlerinde yer alabileceği tahmin ediliyor.


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