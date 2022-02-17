Faruk'u Uğurlarken- Bir Salacak Destanı seyirciyle buluşuyor

17 Şubat 2022 Perşembe, 14:38

Fatih Hacıosmanoğlu'nun yazdığı ve yönettiği; Zeynep Çil, Fatih Hacıosmanoğlu ve Onur Nazik'in oyunculuğunu üstlendiği Faruk'u Uğurlarken- Bir Salacak Destanı isimli tiyatro oyunu seyirciyle buluşuyor.

12 Şubat’ta Tatavla Sahne’de prömiyeri gerçekleşen oyun; 19,26 Şubat ve 4 Mart saat 20:30'da Cihangir Tatavla Sahne'de sahnelenecek.

Faruk'u Uğurlarken- Bir Salacak Destanı oyunu kendini şöyle tanımlıyor;

"Türkiye’nin ve dünyanın 70’li yıllardan günümüze yaşadığı değişime en derinden tanıklık etmiş ve dik duruşu ile ağır bedeller ödemiş gerçek bir kişinin, dostlarının ve köklü bir semtin hikayesi; Artık aramızda olmayan Sevgili Faruk, Salacak İskelesi, Arzu Bilardo Salonu ve Salacak, Doğancılar Caddesi, İmrahor, Çiçekçi semtlerinin ölümsüz çocuklarına adanmış bir Tiyatro oyunu."

Dramaturgisini Zehra Hacıosmanoğlu’nun, yardımcı yönetmenliğini Umut Kanalcı ve Mustafa Sezen'in, müziğini Kutay Hacısomanoğlu ve Fırat Semercioğlu'nun yaptığı oyun 2 perdede sahnelenecek.

FATİH HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İstanbul’da doğdu. Çocukluğu Üsküdar’da geçti. Yüksek öğrenim için gittiği Chicago’daki Dominican Üniversitesi’nde Sinema, Tiyatro ve İşletme eğitimi aldı. 1994 yılında Mezuniyetinin ardından Chicago Second City Tiyatrosunda doğaçlama ve Chicago Sinemacılar Birliğinde sinema çalışmalarına katıldı. Üç farklı karakteri canlandırdığı ‘Trio’ adlı oyunla sahne hayatına başladı. Ardından “Bernardo” karakterini canlandırdığı “Batı Yakasının Hikayesi” müzikalinde yer aldı. İlk sinema filmi tecrübesini Jack Nicholson ile “Hoffa” adlı filmde çalışarak edindi. Z-1 film atölyesinde bir süre Yavuz Özkan’ın asistanlığını yaptı. Senaristliğini ve yönetmenliğini de üstlendiği “Taş Yastık” adlı ilk uzun metraj sinema filmi Polonya’dan Japonya’ya birçok Uluslararası festivale katıldı ve ödüller aldı. Hindistan’ın Mumbai şehrinde düzenlenen Third Eye Asya Filmleri Festivali’nde juri üyeliğinde bulundu. Kurucusu olduğu Tiyatro Jek ile 2018-2019 sezonunda ‘Yıldızlar, Boğalar ve Aşklar’ adlı oyunu sahneye koydu ve İsmet Küntay Tiyatro Özel Ödülü’ne layık görüldü.

