Faruk'u Uğurlarken- Bir Salacak Destanı seyirciyle buluşuyor
12 Şubat’ta prömiyeri gerçekleşen Faruk'u Uğurlarken- Bir Salacak Destan'ı isimli tiyatro oyunu Tatavla Sahne’de seyirciyle buluşuyor.
Fatih Hacıosmanoğlu'nun yazdığı ve yönettiği; Zeynep Çil, Fatih Hacıosmanoğlu ve Onur Nazik'in oyunculuğunu üstlendiği Faruk'u Uğurlarken- Bir Salacak Destanı isimli tiyatro oyunu seyirciyle buluşuyor.
12 Şubat’ta Tatavla Sahne’de prömiyeri gerçekleşen oyun; 19,26 Şubat ve 4 Mart saat 20:30'da Cihangir Tatavla Sahne'de sahnelenecek.
Faruk'u Uğurlarken- Bir Salacak Destanı oyunu kendini şöyle tanımlıyor;
"Türkiye’nin ve dünyanın 70’li yıllardan günümüze yaşadığı değişime en derinden tanıklık etmiş ve dik duruşu ile ağır bedeller ödemiş gerçek bir kişinin, dostlarının ve köklü bir semtin hikayesi; Artık aramızda olmayan Sevgili Faruk, Salacak İskelesi, Arzu Bilardo Salonu ve Salacak, Doğancılar Caddesi, İmrahor, Çiçekçi semtlerinin ölümsüz çocuklarına adanmış bir Tiyatro oyunu."
Dramaturgisini Zehra Hacıosmanoğlu’nun, yardımcı yönetmenliğini Umut Kanalcı ve Mustafa Sezen'in, müziğini Kutay Hacısomanoğlu ve Fırat Semercioğlu'nun yaptığı oyun 2 perdede sahnelenecek.
FATİH HACIOSMANOĞLU KİMDİR?
İstanbul’da doğdu. Çocukluğu Üsküdar’da geçti. Yüksek öğrenim için gittiği
Chicago’daki Dominican Üniversitesi’nde Sinema, Tiyatro ve İşletme
eğitimi aldı. 1994 yılında Mezuniyetinin ardından Chicago Second City
Tiyatrosunda doğaçlama ve Chicago Sinemacılar Birliğinde sinema
çalışmalarına katıldı. Üç farklı karakteri canlandırdığı ‘Trio’ adlı oyunla
sahne hayatına başladı. Ardından “Bernardo” karakterini canlandırdığı “Batı
Yakasının Hikayesi” müzikalinde yer aldı. İlk sinema filmi tecrübesini Jack
Nicholson ile “Hoffa” adlı filmde çalışarak edindi. Z-1 film atölyesinde bir
süre Yavuz Özkan’ın asistanlığını yaptı. Senaristliğini ve yönetmenliğini de
üstlendiği “Taş Yastık” adlı ilk uzun metraj sinema filmi Polonya’dan
Japonya’ya birçok Uluslararası festivale katıldı ve ödüller aldı. Hindistan’ın
Mumbai şehrinde düzenlenen Third Eye Asya Filmleri Festivali’nde juri
üyeliğinde bulundu. Kurucusu olduğu Tiyatro Jek ile 2018-2019 sezonunda
‘Yıldızlar, Boğalar ve Aşklar’ adlı oyunu sahneye koydu ve İsmet Küntay
Tiyatro Özel Ödülü’ne layık görüldü.
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