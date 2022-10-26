Fatma Aliye eserleriyle sahnede

26 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Tiyatro Boyalı Kuş, Jale Karabekir’in yazıp yönettiği “Aliye, Bir Kadın” adlı oyununun ilk gösterimini 24 Ekim akşamı Mecidiyeköy Cevahir Sahnesi’nde yaptı. Oyun doğumunun 160. yılında kadın hakları hareketi, edebiyat ve fikir dünyasındaki öncülüğüyle tarihe geçmiş Fatma Aliye Hanım’ın (1862-1936) hayatı ve eserlerini sahneye taşıyor.

Ahmed Cevdet Paşa’nın kızı, romanları ve mücadelesiyle gene kadın hakları için savaşan Emine Semiye’nin ablası Fatma Aliye uluslararası fuarlara çağırılan ve ödül alan ilk kadın yazar, ilk kadın yardım derneği kurucusu, Kızılay’ın ilk kadın üyesi, makale ve kitaplarıyla hem Doğu’da hem de Batı’da büyük ses getirmiş ve saygı görmüş edebiyat ve fikir insanıdır.

Gökçe Tuncer, Nisan Yenigül ve Murat Avni Yürekli’nin rol aldığı oyun merak edenlere devrinin toplumsal ve politik baskılarına rağmen kazandığı başarıların yeni nesillere ışık tutmasını ve ilham kaynağı olmasını hedefliyor.

Murat Hasar’ın müzik, Cihan Aşar’ın dekor, Sema Işık Saral’ın kostüm, Ayşe Sedef Ayter’ın ışık tasarımını yaptığı iki perdelik 120 dakika süren oyunda Gökçe Tuncer yorumuyla canlandırdığı Fatma Aliye’ye duyduğu saygıyı hissettirdi.