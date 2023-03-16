Fazıl Say’dan destek konseri

Fransa’nın başkenti Paris’te, piyanist ve besteci Fazıl Say’ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için konser düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00
Fazıl Say’dan destek konseri
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Konsere, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katıldı. Gecede 2.3 milyon Avro bağış toplandı.

Say, “Bir Türk vatandaşı olarak, Fransız halkının dayanışmasını hissediyorum” dedi.

Fondation De France işbirliğinde Paris’teki Olympia konser salonunda “Deprem karşısında tek yürek” adıyla düzenlenen gece, Fransız devlet kanalı France 2’de canlı yayımlandı.

Gecede Gims, Zaz ve Patrick Bruel gibi isimler de yer aldı.

Fransız sanatçı Zaz, haziranda Türkiye’de düzenleyeceği konserin gelirlerini bağışlayacağını söyledi.



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