Fazıl Say'dan sosyal medyaya ara: İyi değilim
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu. Say, "Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim" dedi.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı bir açıklama ile sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu.
Geçen günlerde eşi Ece Dağıstan ile boşandığını duyuran ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı bir açıklama ile sosyal medyaya ara vereceğini belirtti.
Say, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an.
Tedavi, çünkü iyi değilim.
İyi olmak için zamana ihtiyaç var.
İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var.
Konserlerde “iyi”yi içime çekebiliyorum.
Kaplayabiliyor benliğimi.
Bu benim tek umudum şu an.
Ama dışarısı?
Onca verdiklerimiz?
…
Çoğumuzun durumu böyle olabilir.
Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza.
21. Yüzyıla girerken neler hayal etmiştik…
Ya şimdi?
…
Bu ülke de iyi değil..
Dünya da iyi değil…
Kötü etkiliyor insanları…
İyiye inanan insanları…
…
Sağlıcakla kalın.
Evrendeki iyiden vazgeçmeyelim..
Yani 70’inde bile zeytin dikmeliyiz. Unutmayalım bu sözleri..
Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim.
Sevgiyle, içtenlikle..”
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