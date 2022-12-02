Fazıl Say bir sonraki boşanma tarihini açıkladı: 'Takvime baktım...'

02 Aralık 2022 Cuma, 14:56

Ece Dağıstan ile yollarını ayırarak ikinci kez Beykoz Adliyesi'nde boşanan Fazıl Say, Twitter'dan dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Say ile Dağıstan, 2019'da İtalya’nın Milano kentinde evlenmişti. Say ile Dağıstan, bir süre sonra evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatamayarak çarşamba günü Beykoz Adliyesi'nde boşandı.

1997–2004 yılları arasında da Gülyar Balcı ile evlilik yaşayan sanatçı, ikinci kez boşanmasının ardından esprili bir paylaşım yaptı.

'BİR SONRAKİ 2040...'

Twitter'dan bir paylaşım yapan Say, "Beykoz'a hayatımda 2 kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye'ye gittim. 2004'te Gülyar ile boşandık, 2022'de Ece ile... İkisinde de sevgi dolu boşandık. Yani, 18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum. Takvime baktım, bir sonraki 2040. Artık bekleyelim görelim..." dedi.

Beykoz’a hayatımda 2 kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye’ye gittim. 2004’de Gülyar ile boşandık, 2022 ‘de Ece ile.

İkisinde de sevgi dolu , iyilkle boşandık.

Yani;

18 yılda bir Beykoz’a gidiyorum.

Takvime baktım ;2040 bir sonraki.

Artık.. Bekleyelim görelim. — Fazıl Say (@fazilsaymusic) December 2, 2022

Dava sonrası Dağıstan mahkemeden el ele çıkan Fazıl Say, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Ece ile Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.

Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik... Ben biliyorum, dostlarım biliyor... Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, bir ve iki birey arasında bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkân olamıyor bir çıkışa, hem her şeye hem de hiç bir şeye yol alan ömürlerimizde. İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki...

Yeni bir büyük sayfa açılıyor büyük dönem başlıyor şimdi; yalnız hayatımda, iyi bir güzergâh çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla, içtenlikle..."

'BÖYLE BİR SON YAZMAM LAZIMDI'

Fazıl Say'ın ardından Ece Dağıstanlı da ayrılık sonrası duygularını dile getirmişti.

Dağıstanlı, şu mesajı paylaşmıştı: