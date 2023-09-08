Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi'nin 5. sezonu yolda
Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gibi dizisinin beşinci sezonunun yayınlanacağını duyurdu.
Dijital yayın platformu Exxen’de severek izlenen Gibi dizisinin beşinci sezonunun yayınlanacağı ortaya çıktı.
Dizinin başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabından “Gibi5” adlı bir bilgisayar klasörünün fotoğrafını paylaşarak beşinci sezonun yayınlanacağını duyurdu.
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