Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi'nin 5. sezonu yolda

Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gibi dizisinin beşinci sezonunun yayınlanacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 19:35
Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi'nin 5. sezonu yolda
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Dijital yayın platformu Exxen’de severek izlenen Gibi dizisinin beşinci sezonunun yayınlanacağı ortaya çıktı.

Dizinin başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabından “Gibi5” adlı bir bilgisayar klasörünün fotoğrafını paylaşarak beşinci sezonun yayınlanacağını duyurdu.


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Feyyaz Yiğit Gibi

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