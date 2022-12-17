Fikret Otyam'ın bitmeyen yolculuğu: 'Gide Gide'
Resimleriyle Türkiye’nin toplumsal, kültürel ve sanatsal birikimine büyük katkıda bulunan Fikret Otyam, doğum gününde, genç ve usta sanatçıların bir araya geldiği “Gide Gide” başlıklı sergiyle anılacak.
Ressam, gazeteci ve yazar Fikret Otyam, 96. yaş gününde, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “Bitmeyen Bir Yolculuk: Gide Gide, Fikret Otyam’ın Ardından 2” adlı karma sergi ile anılıyor.
21 SANATÇININ YAPITLARI YER ALIYOR
Çankaya Belediyesi’nin geçen yıl açtığı, Fikret Otyam’ın adını taşıyan Sanat Merkezi’nde 19 Aralık’ta saat 18.30’da açılacak sergi, 21 sanatçının yapıtlarını içeriyor.
19 Şubat 2023’e kadar devam edecek olan serginin danışmanlığını Döne Otyam, küratörlüğünü ise Yasemin Bay üstleniyor.
Sergide Ali Saltan, Alp Sime, Annette Louise Solakoğlu, Aslı Narin-Gürkan Mıhçı, Coşkun Aşar, Çağla Çağlar, Damla Sari, Deniz C. Koşar, Devin Oktar Yalkın, Eda Emirdağ, Emin Altan, Erdem Varol, Fırat Engin, İdil İlkin, M. Cevahir Akbaş, Oğuz Karakütük, Osman Nuri İyem, Tuba Merdeşe, Tuna Uysal, Umut Erbaş ve Yusuf Sevinçli'nin eserleri yer alıyor.
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