Filmekimi filmleri açıklandı: Eğlenceli, matrak, korkunç, gergin, biyografik

AŞKIN ATEŞİ

* 2022 Sundance Kurgu Ödülü–ABD Belgesel

* 2022 Annapolis En İyi Belgesel

* 2022 Docs Barcelona En İyi Belgesel

* 2022 Boston Bağımsız FF En İyi Belgesel

* 2022 Visions du Réel İzleyici Ödülü

* 2022 Seattle Jüri Özel Ödülü

2022 Sundance’te dünya prömiyerini yapan Aşkın Ateşi, ölümüne gözükara Fransız biliminsanları Katia ve Maurice Krafft’ın eşi benzeri olmayan aşk hikâyelerini anlatıyor. Krafftlar, hayatlarını yanardağların sırlarını çözmeye adamışlardı ve bu uğurda dünyanın dört bir yanındaki etkin yanardağların ağızlarında, bazen 1200 dereceye ulaşan lav nehirlerinin yanında yaptıkları çekimlerle hem bilim dünyasında saygınlık hem de popüler bir şöhret yakalamışlardı. Aşkın Ateşi, Krafftların 1970’ler ve 1980’lerde 16mm çektikleri, daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış, 200 saati aşkın görüntü ve fotoğraflarla binlerce hayat kurtaran ve maalesef kendi hayatlarına mal olan tutkularını gözler önüne seriyor.

Yönetmen Sara Dosa’nın sözleriyle “Olay yalnızca Maurice ve Katia’nın ilişkisi değil. Onlar ve yanardağlar arasında bir aşk üçgeni neredeyse. Yanardağsız Maurice ile Katia diye bir şey yok. Bu durum da beni insanın doğayla ilişkisi, doğanın aklı, yaratım ve yokoluş, aşk ve hayat, her şeyin anlamını sorgulayan bir araştırmaya yöneltti. Yanardağlar bizim bir aşk hikâyesi anlatma dilimiz oldu.”