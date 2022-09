Filmekimi filmleri açıklandı: Eğlenceli, matrak, korkunç, gergin, biyografik

THE BANSHEES OF INISHERIN

* 2022 Venedik En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu (Colin Farrell)

Martin McDonagh’ın en yeni filmi eylülde dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde uzun süre ayakta alkışlandı, iki ödüle layık görüldü, Oscar tahminleri de şimdiden konuşuluyor. Eleştirmenlerin de en az izleyiciler kadar övgüye maruz bıraktıkları film, 2008’in en çok konuşulan filmlerinden In Bruges’den sonra McDonagh, Brendan Gleeson ve Colin Farrell’i yine bir araya getiriyor.

Film 1920’lerde İrlanda’da, Inisherin adlı ücra bir adada geçiyor. Colm, bir gün, durup dururken en yakın arkadaşı Pádraic’e “Artık senden hoşlanmıyorum işte” deyiveriyor ve arkadaşlıklarını sonlandırıyor. Basit görünen bu durum, ikilinin yaşadığı küçük kasabayı en derinlerine kadar sarsıyor. Aynı anda hem komik hem sert, hem trajik hem de dokunaklı The Banshees of Inisherin, erkekler arası dostluğun ve kardeş kavgalarının benzersiz bir portresini çiziyor. Yönetmen Martin McDonagh, en son 2017’de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri ile yedi dalda Oscar’a aday gösterilmişti.