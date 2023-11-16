Final sezonunun tarihi açıklandı: The Crown veda ediyor

Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:35

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:35

Netflix'in Türkiye'de de oldukça çok popüler olan The Crown dizisinin altıncı sezonu, 1990'ların sonlarında yaşanan olayları, Prenses Diana'nın Dodi Fayed ile ilişkisi dahil olmak üzere detaylı bir şekilde ele alacak.

Yeni sezon iki bölüme ayrılıyor. İlk dört bölüm Perşembe günü Netflix'te yayınlanacak. Geri kalan altı bölüm ise 14 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Dizinin son sezonu yaratıcısı Peter Morgan tarafındna yazıldı.

Beşinci sezonun sonunda izleyiciler, Tony Blair'in başbakan olduğunu ve Prens Charles'ın Hong Kong'a gittiği görülmüştü.

Yeni sezon, Diana'nın (Elizabeth Debicki tarafından canlandırılan) ve Prens Charles'ın (Dominic West) oğulları Prens William (Rufus Kampa) ve Prens Harry'nin (Fflyn Edwards) boşanmış bir çift olarak geçirdikleri ilk yazla başlıyor.

Diana, Fransa'nın güneyinde Dodi'nin babası, iş adamı Mohamed Al Fayed'e (Salim Daw) ait bir yatta tatil yaparken, Prens Charles ise Balmoral'da vakit geçiriyor.

Sonraki bölümler, Diana ve Dodi'nin (Khalid Abdalla) ilişkisi etrafındaki medya çılgınlığını ele alacak ve her ikisinin de içinde bulunduğu arabanın Paris'teki bir tünelde kaza yapmasına neden olan paparazzi kovalamacasıyla sonuçlanacak. Her ikisi de 31 Ağustos 1997'de hayatını kaybetti.

Dizi, Kraliçe ve Al Fayed'in tepkileri ve yanıtları dahil olmak üzere ölümcül araba kazasının hemen ardından yaşanan olayları anlatacak.

Yapımcılar, Prens William'ın annesinin ölümünün ardından Eton'daki hayata yeniden adapte olma sürecini göstereceklerini söyledi.

Aralık ayında yayınlanacak final sezonunun ikinci yarısı, Kraliçe'nin Altın Jübilesi, Prens Charles ve Camilla'nın düğünü, William ve Kate'in (şimdi Galler Prensi ve Prensesi) St Andrews Üniversitesi'ndeki flörtleri gibi olayları kapsayacak.

Bayan Swaby, The Crown'un hassas olayların tasvirinde "sanatsal izin" alacağını belirtti ve Prens Charles'ın Diana'nın ölüm haberini oğullarına nasıl verdiği gibi "özel olaylarda neler yaşandığını kimsenin bilmediğini" ekledi.



