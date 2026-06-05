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Fişekhane Açık Hava Sineması 6. kez sinemaseverlerle buluşacak

Fişekhane Açık Hava Sineması 6. kez sinemaseverlerle buluşacak

5.06.2026 20:28:00
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AA
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Fişekhane Açık Hava Sineması 6. kez sinemaseverlerle buluşacak

Fişekhane Açık Hava Sineması, Oscar'da "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazanan "I'm Still Here" filmi ile bu yıl altıncı kez sinemaseverlerle buluşacak.
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Fişekhane Açık Hava Sineması, bu yıl altıncı kez sinemaseverlerle buluşacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, World Cinezone işbirliğiyle hazırlanan etkinlik, 10 Haziran'da başlayacak ve eylül ayı sonuna kadar her çarşamba, cuma ve cumartesi günü düzenlenecek.

Fişekhane'nin tarihi su kulesi çevresinde kurulacak açık hava sinemasında, yerli ve yabancı sinemanın dikkati çeken yapımları gösterilecek.

Programın açılış filmi, Walter Salles'in yönettiği ve Oscar'da "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazanan "I'm Still Here" olacak.

Haziran programında ayrıca Bong Joon-ho imzalı "Mickey 17", Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat", Wes Anderson'ın yeni filmi "The Phoenician Scheme", Damien Chazelle'in Oscar ödüllü yapımı "Whiplash", Kogonada'nın "A Big Bold Beautiful Journey", Felix Umarov'un "Şair Puşkin", Mike Flanagan'ın "The Life of Chuck" ve Ferzan Özpetek'in "Diamanti" filmi yer alıyor.

Yaz boyunca devam edecek etkinlik kapsamında sinemaseverler, yıldızlar altında açık hava sineması deneyimi yaşama imkanı bulacak.

İlgili Konular: #Sinema #Film #açıkhava

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