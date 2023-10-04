Fotoğraf sanatı ve bisiklet tutkusu bir arada: Türkiye Bisiklet Turu Yarışması

Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:36

Güncelleme: 04.10.2023 - 15:36

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Fotoğraf Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması" 8-15 Ekim tarihleri arasında Alanya'dan İstanbul'a uzanan heyecan dolu parkurda düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ve ilgili etkinliklerin büyüleyici anlarını ölümsüzleştirmek isteyen fotoğrafçılara kapılarını açıyor.

ÖDÜLLER VE KATILIM KOŞULLARI

Bu ilgi çekici yarışma, katılımcılara büyük ödüller sunuyor. Yarışmanın birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından sunulan özel ödül ise 7 bin 500 TL değerinde. Ayrıca, jürinin seçeceği en fazla 3 eser, 4'er bin TL mansiyon ödülü kazanacak ve 20 eser de sergilenme hakkı elde edecektir.

YARIŞMA ŞARTLARI

Yarışmaya katılmak için tek gereken 18 yaşından büyük olmak ve en fazla 5 fotoğraf ile başvuru yapmak.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin son başvuru tarihi 18 Ekim Çarşamba günü. Bu tarihi kaçırmayın ve en iyi karelerinizle Türkiye'nin bisiklet tutkusunu ve güzelliklerini kutlamak için yarışmaya katılın...