Fransız ikili The Blaze, Türkiye'ye geliyor

İkinci albümlerinin başarısını turne ile kutlayan Fransız ikili The Blaze, 2024 yılında Türkiye'ye geliyor

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:28
Fransız ikili The Blaze, Türkiye'ye geliyor
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Ünlü Fransız elektro ikilisi The Blaze, 5 yıl aradan sonra canlı performansla 18 Mayıs 2024’de İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

Bu yıl yayınladıkları ikinci albümleri 'Jungle'ın başarısını turne ile süsleyecek olan The Blaze, 18 Mayıs 2024 gecesi KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Her ikisi de sinema ve fotoğrafçılık dünyasından gelen Guillaume ve Jonathan Alric tarafından 2016 yılında kurulan The Blaze, 'Virile' ve ardından aynı adlı EP'den 'Territory' için hazırladıkları videonun yayınlanmasıyla kısa sürede adından çokça söz ettirdi. 100 milyondan fazla izlenen bu video birçok ödüle layık görüldü.

The Blaze konserinin biletleri 28 Kasım Salı günü satışa çıkarılacak.


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