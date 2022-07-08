İyi ki doğdun Jean de La Fontaine!

08 Temmuz 2022 Cuma, 00:03

Yazdığı fabl eserleri ile tanınan Fransız şair ve yazar Jean de La Fontaine, 8 Temmuz 1621 tarihinde Paris'te doğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Paris'te kolejde okudu. Hukuk tahsili yaptı. Papaz olarak yetiştirilmek istendi. Lisede kiliseden ayrıldı. Okul hayatında başarılı bir öğrenci olamadı. Gençliğinde baba mesleği olan orman ve su kanalları işleriyle uğraştı.

1673 yılında Madam de la Sablière'nin himayesine girerek burada bilim adamları, felsefeciler ve yazarlarla tanıştı. İlk masallarını burada yazdı.

Eserlerinde sadelik ve açıklık görülen La Fontaine'nin masallarındaki konular genellikle şark klasiklerinden alınmadır. La Fontaine'in canlı, hızlı, incelik ve nükte dolu bir anlatımı vardır. Kişilerini çoğunlukla hayvanlar arasından seçse de zaman zaman insanları özellikle köylüleri de olaylara katar. Sıklıkla konu ettiği hayvanlar aslan, kurt, tilki, eşek ve horozdur.

La Fontaine, kötüyü göstererek iyinin ne olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Toplam 238 masalı bulunan La Fontaine'in bu masalları 12 kitapta toplanmıştır. 1668'de yayımlanan ilk altı kitabında 124 masal yer alır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci cilt 1678'de yayımlanan beş kitaptır. En son 1694'te yayımlanan üçüncü cilt ise tek kitaptan oluşur.

Jean de La Fontaine roman ve piyes de yazmıştır. Nakaratlı uzunca şiirleri ve şiirli mektupları vardır. Hadım, Gülünç Macera, Floransalı, Büyük Maşrapa, Köy Sevdaları komedi türündeki eserlerindendir. Contes (Kont) isminde şiirli hikâyeler eseriyle Fransız Akademisine kabul edilen La Fontaine, 13 Nisan 1695'te Paris'te yaşama veda etmiştir.

ÇİZİM: François Chauveau