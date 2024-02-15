Füruzan alkışlarla anıldı

Yayınlanma: 15.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.02.2024 - 03:57

İlk kitabı “Parasız Yatılı”yla 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan ve adını “Füruzan Olayı” olarak literatüre geçiren Füruzan, 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği törenle uğurlandı.

Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasında düzenlenen törene, Füruzan’ın kızı ve gazetemizin yazarı Aslı Selçuk, sanatçı dostları, yazarlar ve okurları katıldı. Yekta Kopan’ın sunuşuyla başlayan törende Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Başkanı Adnan Özyalçıner, Füruzan’ın editörü Murat Yalçın, Ayşe Sarısayın, Haydar Ergülen, Atilla Dorsay, Yalvaç Ural, Fahri Aral, Selçuk Erez, Birsen Ferahlı, Taner Gören gibi isimler, Füruzan’ın edebiyatımızdaki yeri ile ilgili düşüncelerini ve anılarını paylaştı. Törende konuşan TYS Başkanı Özyalçıner, “Füruzan has bir öykücüdür. Hep öykücü olmuş, hep öykücü kalmıştır. Füruzan’ın her kitabı bir öykü. Romanı, röportajı ve sinemasıyla bir öykücüdür” dedi.

‘AYNAYA BAKMAK GİBİ’

Törenin en duygusal konuşmasını Füruzan’ın editörü Murat Yalçın yaptı. Gözyaşlarını tutamayan Yalçın, “Yalnız kitaplarında var olmak isterdi o. Özel hayata göz dikilmesini sevmezdi. Zaten öykülerindeki unutulmaz kadınlar, kızlar, çocuklar hepsi birer Füruzan değil mi? Hep onun dilinde, onun dilince belleğimizde yaşayan Füruzanlar... O editörünü dinlerdi. En çok tekrarladığı cümle, ‘Ne diyorsun Murat’ cümlesiydi. Aynaya bakmak gibi sürekli bir ayna isterdi, bunu diyerek. Son olarak ‘İç Denizin İç Geçirişi’ diye bir roman düşünüyordu. Maalesef yazamadık” diye konuştu.

‘ÇOK ŞEY BORÇLUYUM’

Anma törenin ardından, Aslı Selçuk taziyeleri kabul etti. “Füruzan, hem dünya edebiyatının hem de Türk edebiyatının önemli yazarlarından bir tanesiydi” diyen Selçuk, “Hem okur olarak hem de sanatçı dostları olarak çok seveni var. Çok duygulandım. Füruzan, annem olmasının ötesinde ayrı bir değerdi benim için” dedi. Füruzan’ın kızı olmaktan gurur duyduğunu ancak bazen de zorlandığını dile getiren Selçuk, “Çünkü Füruzan annem, Turhan Selçuk babam, İlhan Selçuk amcamdı. Ben böyle bir ailenin kızıyım. Babam ve annem beni çok iyi yetiştirdiler. Onlara çok şey borçluyum, onlarla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.