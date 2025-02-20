Galasını yapmışlardı, vizyonu ertelendi: İlyas Salman'lı Oy'una Geldik filmine bakanlık engeli

Yayınlanma: 20.02.2025 - 21:55

Güncelleme: 20.02.2025 - 21:55

Hikayesi Ovacık’ın seçilmiş belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğunda “Elif Ana”, “Bir Kar Tanesinin Ömrü” ve “Zer” gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Kazım Öz’ün oturduğu “OY’una Geldik” filminin vizyon tarihi zorunlu olarak bir hafta ertelendi.

Filmin yönetmeni Kazım Öz, vizyon tarihinden 45 gün önce söz konusu belge için bakanlığa başvuruda bulunduklarını, ancak belgenin henüz hazır olmadığı bilgisinin vizyon tarihinden sadece bir gün önce kendilerine bildirildiğini söyledi.

Yönetmen Öz, Bakanlık yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda yetkililerin söz konusu belgenin ancak bir hafta sonra toplanacak Üst Kurul toplantısı sonucu verileceğini kendilerine ilettiklerini ancak durumun belirsiz olduğunu ifade ederek sinema salonları sahiplerine çağrıda bulundu.

"DESTEK TALEP EDİYORUZ"

Oyuna Geldik yapım ekibi filmin vizyona girmesi gereken günde, 21 Şubat 12.00'da Beyoğlu Sineması'nda yönetmenin, oyuncuların, yapımcıların ve yapım ekibinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyerek süreç hakkında detayları kamuoyu ile paylaşacak.

Kazım Öz’ün yaşananlarla ilgili açıklaması şu şekilde:

“21 Şubat’ta vizyona girmesini planladığımız OY’una Geldik filminin eser işletme belgesi maalesef henüz Sinema Genel Müdürlüğü tarafından tarafımıza iletilmemiştir. 8 Ocak’ta başvurusunu yaptığımız filmin kurul toplantısı 18 Şubat'ta yapılmış ve alt kurul karar veremediği için üst kurula havale etmiştir. Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmede üst kurulun önümüzdeki hafta başında ancak toplanabileceği ve filmimizin bir hafta ertelenmesi istenmiştir. Başvuru yaptığımız tüm bu süre boyunca iki günde bir aramamıza rağmen bize belgenin yetişeceği söylenmiş ancak vizyona girmeden bir gün önce bu bilgi bize iletilmiştir. Yaşadığımız mağduriyeti daha detaylı bir açıklama ile kamuoyu ile paylaşacağız. Elimizde olmayan bu sebepten dolayı filmin bir hafta ertelenmesini sinema salonu sahiplerinden rica ediyoruz. Galasını 19 Şubat’ta yaptığımız ve olumsuz hava koşullarına rağmen adeta izdiham yaşanan filmimizin, bu hafta çok daha güçlü bir iletişim çalışması sürdürüp haftaya daha büyük bir ilgi yaratacağımızı bilmenizi istiyoruz. 28 Şubat’ta vizyona girmemiz konusunda sizin de desteğinizi bekliyoruz. Daha önce bu tür örneklerde filmler seyirci tarafından daha büyük bir sahiplenmeyle sonuçlandığını biliyoruz, sizden daha fazla salon ve destek talep ediyoruz. Yaşatılan sıkıntıdan dolayı üzgünüz ancak bu durumu birlikte çok daha güçlü bir sonuca çevireceğimize inanıyoruz.”

YILLAR SONRA BAŞROLDE İLYAS SALMAN

“Her devrin bir zübüğü vardır” sloganıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “OY’una Geldik” filmine Munzur’uyla, eşsiz doğasıyla ve mücadeleyi hiç elden bırakmayan halkıyla ünlü Ovacık ilçesi ev sahipliği yaptı. Çekimleri Tunceli’nin Ovacık ilçesinde tamamlanan ve gelirinin önemli bir kısmı Munzur’un ve hayvanların korunmasına aktarılacak filmin başrolünde ise usta sanatçı İlyas Salman bulunuyor.

Salman’a Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Orhan Aydın, Zeynep Elçin, Rugeş Kırıcı ve Ulaş Kaya gibi usta isimler eşlik ediyor. Filmde, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Ovacıklılar da rol aldı. Filmin yapımını Köz Film, uygulayıcı yapımcılığını ise Şirvan Yılmaz Kırtel üstlenirken, müziklerini Mustafa Biber yaptı. Mustafa Sarıgül, Kazım Öz, Eyüp Boz ise senaryoyu kaleme aldı.

FİLMİN KONUSU

İktidar partisinin adayı Hıdır Diri, rakiplerini elemiş ve artık başkanlık koltuğuna oturmuştur. Çiçeği burnunda başkanı rant kavgası, sağ partinin ilçeye hiç de uymayan talepleri ve zorlamaları ile vaatlerle kandırılmış halkın haklı protestosu beklemektedir. Film, seçimden birkaç gün önce hapisten çıkan Şilan’ın otostop çekerek aracına bindiği bir yönetmenin gözünden Türkiye’de belediyelerin işleyişini, iktidar ilişkilerini, rant kavgalarını ve bir halkın nasıl “oy’una geldiğini” Ovacık gibi renkli bir ilçede mizahi bir dille anlatılıyor.