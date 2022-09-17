15 yıl sonra Ocean’s’ın dördüncü filmi için bir araya geldiler

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 17:15
<p>Ocean's, dördüncü serisiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh'in oturduğu filmde George Clooney, Brad Pitt ve Matt Damon 15 yıl sonra bir araya gelecek.</p>

Ocean's, dördüncü serisiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh'in oturduğu filmde George Clooney, Brad Pitt ve Matt Damon 15 yıl sonra bir araya gelecek.

<p>Başroldeki George Clooney'nin canlandırdığı '<strong>Dany Ocean</strong>' karakterinin, hapisten çıktıktan sonra kurduğu çeteyle yaptığı kumarhane soygununu ve eski eşi Tess Ocean'ı (Julia Roberts) geri kazanmaya çalışmasını konu anlatan 2001 yapımı Ocean's Eleven filmi gişede 450 milyon dolar hasılat yapmıştı.</p>

Başroldeki George Clooney'nin canlandırdığı 'Dany Ocean' karakterinin, hapisten çıktıktan sonra kurduğu çeteyle yaptığı kumarhane soygununu ve eski eşi Tess Ocean'ı (Julia Roberts) geri kazanmaya çalışmasını konu anlatan 2001 yapımı Ocean's Eleven filmi gişede 450 milyon dolar hasılat yapmıştı.

<p>2004'te Ocean's Twelve ve 2007'de Ocean's Thirteen filmleri gösterime girmişti. Ayrıca Danny Ocean karakterinin kız kardeşi olarak Sandra Bullock’un yer aldığı; Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling ve Rihanna'nın da kamera karşısına geçtiği 2018 yapımı Ocean’s 8 adlı bir spin-off filmi çekilmişti.</p>

2004'te Ocean's Twelve ve 2007'de Ocean's Thirteen filmleri gösterime girmişti. Ayrıca Danny Ocean karakterinin kız kardeşi olarak Sandra Bullock’un yer aldığı; Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling ve Rihanna'nın da kamera karşısına geçtiği 2018 yapımı Ocean’s 8 adlı bir spin-off filmi çekilmişti.

<h3>15 YIL ARADAN SONRA BİR ARAYA GELİYORLAR</h3> <p>Milliyet'in aktardığına göre, filmin yıldızlarından <strong>Bernie Mac</strong>'in 2008 yılında zatürre sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle devam filmi çekimleri durdurulmuştu.</p>

15 YIL ARADAN SONRA BİR ARAYA GELİYORLAR

Milliyet'in aktardığına göre, filmin yıldızlarından Bernie Mac'in 2008 yılında zatürre sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle devam filmi çekimleri durdurulmuştu.

<h3>YENİ OYUNCULAR KADROYA DAHİL OLACAK</h3> <p>Ünlü oyuncular Ryan Gosling ve Margot Robbie'nin de yapımda rol alması bekleniyor.</p>

YENİ OYUNCULAR KADROYA DAHİL OLACAK

Ünlü oyuncular Ryan Gosling ve Margot Robbie'nin de yapımda rol alması bekleniyor.

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