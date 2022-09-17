15 yıl sonra Ocean’s’ın dördüncü filmi için bir araya geldiler

2004'te Ocean's Twelve ve 2007'de Ocean's Thirteen filmleri gösterime girmişti. Ayrıca Danny Ocean karakterinin kız kardeşi olarak Sandra Bullock’un yer aldığı; Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling ve Rihanna'nın da kamera karşısına geçtiği 2018 yapımı Ocean’s 8 adlı bir spin-off filmi çekilmişti.