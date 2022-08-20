Brad Pitt'e yakın kaynak konuştu: 'Angelina Jolie'nin FBI belgelerini sızdırma sebebi...'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:37

Ünlü oyuncu Brad Pitt'e yakın bir kaynak The Independent'a yaptığı açıklamada, Pitt'le Angelina Jolie arasında 2016'da özel bir jette yaşandığı iddia edilen kavgayı detaylandıran FBI belgelerinin sızdırılmasının "acı vermekten başka bir amaca hizmet etmediğini" söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Rolling Stone ve Puck'ın elde ettiği belgeler arasında Jolie'nin, 14 Eylül 2016'da Fransa-Los Angeles uçuşunun 90. dakikasında meydana geldiği iddia edilen Pitt'in öfke patlaması hakkındaki ayrıntılı raporu da yer alıyordu.

'AMAÇ ACI ÇEKTİRMEK'

Kaynak, bilgilerin sızdırılmasının arkasında Jolie'nin ekibinin olduğunu öne sürerek şunları yazdı:

"Her iki taraf da bu bilgilere yaklaşık 6 yıldır sahip, dolayısıyla zaten bildiğiniz ve daha önceki yasal işlemlerde kullanılan bilgiler için isimsiz olarak Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası'na (FOIA) başvurmak, acı çektirmekten başka bir amaca hizmet etmiyor."

The Independent, yorum almak için Jolie'nin temsilcileriyle iletişime geçse de henüz yanıt alamadı.

Belgelere göre Jolie, FBI'a Pitt'in kendisine bağırdığını, "kafasından tuttuğunu", sarstığını, "banyo duvarına ittiğini" ve uçağın tavanını defalarca yumrukladığını söyledi.

Jolie; ayrıca Pitt'in uçuş sırasında birden fazla alkollü içecek tükettiğini ve "[Jolie'nin] üstüne ve üzerindeki battaniyeye bira döktüğünü" iddia etti. Jolie iniş yaptıklarında, dökülen kırmızı şarap nedeniyle uçakta 25 bin dolarlık (yaklaşık 450 bin lira) hasar meydana gelmiş olduğunu söyledi.

Belgelerin başka bölümlerinde, Pitt'in Jolie'ye çocuklarından birinin "lanet olası bir Columbine çocuğuna benzediğini" ve Jolie'nin "aileyi mahvettiğini" söylediği belirtildi.

Rolling Stone'un haberine göre, olayla ilgili soruşturmanın ardından "çeşitli faktörler nedeniyle" herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

İSTİSMAR İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

2016'da Pitt, özel jette çocuklarından birini istismar ettiği iddialarını reddetmişti.

Jolie 19 Eylül'de boşanma davası açmış ve boşanma dosyasında ayrılık tarihini jet olayından bir gün sonra, 15 Eylül olarak belirtmişti. Çift o günden bu yana, üçü evlatlık olan altı çocuklarının velayet davası da dahil olmak üzere birçok davaya karıştı.