2025 yılının en çok beklenen dizileri... Rick and Morty, Squid Game ve daha fazlası!
2025 yılında çeşitli diziler yeni sezonlarıyla izleyicileri buluşacak. İşte bu yılın en çok merak edilenleri...
SQUID GAME (3. SEZON)
Koreli yazar ve televizyon yapımcısı Hwang Dong-hyuk tarafından televizyon için yaratılan Güney Kore hayatta kalma gerilim dizisi Squid Game'in üçüncü ve son sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayımlanması planlanıyor.
RICK AND MORTY (8. SEZON)
Dizi, kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlar arası yolculuk arasında bölüştürmüş alkolik bilim insanı Rick ve onun torunu Morty'nin maceralarını anlatır. Dizide Chris Parnell, Spencer Grammer ve Sarah Chalke'in sesi başroldeki karakterleri seslendirken diğer karakterleri Roiland seslendirir.
YOU (5. SEZON)
Beşinci sezonun prodüksiyonu 2024 yılının Ağustos ayında tamamlanmıştı. Caroline Kepnes’in çok satan romanından uyarlanan psikolojik gerilim türündeki dizinin dördüncü sezonu Londra’da geçmişti. Bu sezonda Joe, izini kaybettirmek için Jonathan Moore adında bir İngiliz profesör kılığına girmiş ve Marienne Bellamy’yi Avrupa boyunca takip etmişti.
Seri katil Joe Goldberg karakterine hayat veren Penn Badgley’nin başrolünde olduğu sevilen dizinin 5. sezonu 2025 yılında yayımlanacak.
BLACK MIRROR (7. SEZON)
Dört yıllık bir aradan 2023 yılında 6. sezonu ile geri dönen Black Miror'ın yedinci sezonunun 2025'te yayımlanacak.
THE LAST OF US (2. SEZON)
Naughty Dog tarafından geliştirilen ve aynı adı taşıyan, 2013 yapımı video oyununa dayanan dizide, medeniyeti büyük ölçüde yok eden bir felaket sonrasında ABD'de uzun bir yolculuğa çıkan genç Ellie (Bella Ramsey) ve ona eşlik eden Joel (Pedro Pascal) karakterlerinin öyküsü anlatılıyor.
İkinci sezonun çekimleri 2024 yılının şubat ayında başladı ve ağustos ayına kadar sürdü.
DEXTER: RESSURECTION
Dexter: Resurrection, 2021'de çıkan ve Michael C. Hall'un 2013'teki "Dexter" finalinden sonra ikonik rolüne ilk geri dönüşü olan "Dexter: New Blood" dizisinin devamı niteliğinde olacak.
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