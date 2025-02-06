2025 yılının en çok beklenen dizileri... Rick and Morty, Squid Game ve daha fazlası!

THE LAST OF US (2. SEZON)

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve aynı adı taşıyan, 2013 yapımı video oyununa dayanan dizide, medeniyeti büyük ölçüde yok eden bir felaket sonrasında ABD'de uzun bir yolculuğa çıkan genç Ellie (Bella Ramsey) ve ona eşlik eden Joel (Pedro Pascal) karakterlerinin öyküsü anlatılıyor.

İkinci sezonun çekimleri 2024 yılının şubat ayında başladı ve ağustos ayına kadar sürdü.